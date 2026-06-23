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Με μία Porsche αξίας περίπου 270.000 δολαρίων αποχώρησαν από τη Ρώμη η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του μήνα του μέλιτος στην Ιταλία.

Μετά τον γάμο τους στο Λονδίνο, οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν από την Ακτή Αμάλφι έως τη Ρώμη, όπου πέρασαν μέρος των πρώτων ημερών του έγγαμου βίου τους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο, ήρθε η ώρα της αναχώρησής τους από τη χώρα, με την έξοδό τους από το ξενοδοχείο να προσελκύει την προσοχή.

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Dua Lipa and Callum Turner leaving their hotel in Italy on Friday pic.twitter.com/qyMQwdhhHr — dua-lipa.uk (@DuaFansite) June 22, 2026

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το ζευγάρι στην ιταλική πρωτεύουσα την ώρα που τοποθετούσε τις αποσκευές του σε μία Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Όπως φάνηκε, οι αποσκευές αποδείχθηκαν περισσότερες από τον διαθέσιμο χώρο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ξενοδοχείου να σπεύσει να βοηθήσει.

Για την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα αμάνικο τοπ σε συνδυασμό με χαμηλοκάβαλο τζιν, ολοκληρώνοντας το σύνολο με μπλε μαντίλι στα μαλλιά και μία μεγάλη ψάθινη τσάντα Chanel. Από την πλευρά του, ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και βερμούδα.

🚨 FIM DA LUA DE MEL! Dua Lipa e Callum Turner foram vistos deixando Roma após 16 DIAS de viagem pela a Itália. pic.twitter.com/Y313SB9ktc — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 22, 2026

.@DUALIPA and Callum Turner share photos from their second wedding in Italy ❤️‍🔥💍 pic.twitter.com/HmoNx78edg — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) June 20, 2026

Μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λονδίνο, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ συνέχισαν τους εορτασμούς στη Σικελία, όπου διοργάνωσαν τριήμερο γαμήλιο πάρτι με επίκεντρο το Παλέρμο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εκδηλώσεις κόστισαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια και πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική Villa Valguarnera. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν αρκετές γνωστές προσωπικότητες, ενώ ο στενός φίλος της τραγουδίστριας, Έλτον Τζον, ερμήνευσε το «Your Song». Στη λίστα των προσκεκλημένων ήταν επίσης η Charli XCX και η Ντονατέλα Βερσάτσε.