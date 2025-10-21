Μία πλούσια νοικοκυρά από το Τέξας, η οποία κατηγορείται ότι, ενώ ήταν μεθυσμένη και υπό την επήρεια ναρκωτικών, έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε έναν άνδρα και τον σκότωσε, ισχυρίζεται ότι… τα ακριβά τακούνια της κόλλησαν στο γκάζι της Porsche της.

Η 34χρονη Κριστίνα Τσέιμπερς δικάστηκε την Παρασκευή για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε σχέση με το ατύχημα του Απριλίου 2023, στο οποίο σκοτώθηκε ο 33χρονος Τζόζεφ ΜακΜούλιν, καθώς αυτός και η συνοδός του έφευγαν από ένα κατάστημα Voodoo Doughnut στο Χιούστον.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Τσέιμπερς είχε πάει σε διάφορα μπαρ με φίλους εκείνο το βράδυ, είχε υπερβεί κατά τέσσερις φορές το νόμιμο όριο αλκοόλ και είχε μικρά σακουλάκια κοκαΐνης στο αυτοκίνητο και στην τσάντα της, σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle.

Lawyers for wealthy Texas housewife accused of plowing Porsche into man on first date argue her designer heels caused deadly crash https://t.co/xZlSjElIBJ pic.twitter.com/EqPwipRzDh October 21, 2025

Ωστόσο, ο δικηγόρος της, υποστήριξε ότι οι επώνυμες γόβες της προκάλεσαν το θανατηφόρο ατύχημα καθώς τα ακριβά τακούνια Christian Louboutin της πελάτισσάς του είχαν κολλήσει στο πεντάλ του γκαζιού της Porsche της, καθώς οδηγούσε σε «μία από τις πιο επικίνδυνες στροφές του Χιούστον».

Drunk and high trader's wife who killed man on his first date with Porsche blames her shoes at manslaughter trial https://t.co/beSB159Iim — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 21, 2025

«Ηθελε να κάνει φιγούρα στους φίλους της»

Ωστόσο, ο εισαγγελέας αμφισβήτησε το επιχείρημα αυτό ενώπιον των δικαστών, πιστεύοντας ότι η Τσέιμπερς «ανυπομονούσε να επιδείξει το σπορ αυτοκίνητό της» στους δύο φίλους της που βρισκόταν μέσα στην Porsche τη στιγμή του θανατηφόρου ατυχήματος.

Η Μπριάνα Iτουρίνο, που είχε ραντεβού με τον ΜακΜούλιν εκείνο το βράδυ, είπε στο δικαστήριο ότι είχαν μόλις φύγει από το Voodoo Doughnuts γύρω στις 2:25 π.μ. όταν είδε τα εκτυφλωτικά φώτα της Porsche της να κατευθύνονται κατευθείαν προς το μέρος τους.

Η Iτουρίνο κατέθεσε ότι συνειδητοποίησε ότι το πολυτελές σπορ αυτοκίνητο — το οποίο εκτιμάται ότι ταξίδευε με ταχύτητα άνω των 110 χλμ την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης — επρόκειτο να κάνει μια απότομη στροφή κατευθείαν προς το μέρος τους.

Αστραπιαία, η Porsche πέρασε σαν σίφουνας, παραλίγο να χτυπήσει την Iτουρίνο — και όταν γύρισε για να φωνάξει προειδοποιητικά στον MακΜούλιν, αυτός είχε… εξαφανιστεί.

Η Iτουρίνο είπε ότι ένιωσε κάτι να την χτυπάει στο ισχίο, το οποίο αρχικά νόμιζε ότι ήταν το αυτοκίνητο, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι ήταν ο MακΜούλιν που εκσφενδονίστηκε περίπου 9 μέτρα μακριά, καθώς η Τσέιμπερς συνέχιζε να οδηγεί και προσέκρουσε σε μία κολώνα.

Στη συνέχεια, κάλεσε το “100” και ένας τηλεφωνητής της έδωσε οδηγίες να του CPR μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, αλλά ο MακΜούλιν πέθανε στο σημείο του ατυχήματος.

Η Τσέιμπερς και οι δύο επιβάτες της τραυματίστηκαν στο ατύχημα.

