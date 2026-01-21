Tη μέγιστη ποινή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στον 45χρονο οδηγό της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Σούδας, τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2025, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 22χρονου Παναγιώτη.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, καθ’ υποτροπή οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση χωρίς άδεια και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου εντός κατοικημένης περιοχής με υπερβολική ταχύτητα και του επέβαλε συνολική ποινή 18 ετών κάθειρξης και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Κανένα ελαφρυντικό



Η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι, εάν η Τροχαία είχε ενεργήσει όπως όφειλε, ο κατηγορούμενος δεν θα είχε βρεθεί στη θέση του κατηγορουμένου.

Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Επίσης απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναστολή της ποινής μέχρι το Εφετείο, όπως και το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

H εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της τόνισε ότι ο 45χρονος είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασής του και με τη συμπεριφορά του μετέτρεψε το όχημά του σε «φονικό όπλο». Όπως υπογράμμισε, «με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου», επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας του θύματος.

Η υπερασπιστική γραμμή



Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Βασίλης Καπερνάρος, εξέφρασε τη λύπη του εντολέα του και της οικογένειάς του, ενώ ανέγνωσε δήλωση του 45χρονου, στην οποία γινόταν λόγος για παραλείψεις των αστυνομικών οργάνων σε προηγούμενο έλεγχο.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι αστυνομικοί όφειλαν να ακινητοποιήσουν το όχημα, να συλλάβουν τον κατηγορούμενο και να τον οδηγήσουν στο αυτόφωρο, καθώς – όπως υποστηρίχθηκε – οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ. Η υπεράσπιση έκανε λόγο για παράβαση καθήκοντος και επεσήμανε ευθύνες τόσο της Τροχαίας όσο και της Εισαγγελίας.

Οι καταθέσεις που «έδεσαν» την υπόθεση



Συγκλονιστικές ήταν οι καταθέσεις μαρτύρων. Διασώστης του ΕΚΑΒ περιέγραψε εικόνα απόλυτης καταστροφής στο σημείο, λέγοντας πως το όχημα του θύματος είχε διαλυθεί ολοσχερώς και ότι ο 22χρονος δεν παρουσίαζε σημεία ζωής, ενώ ο οδηγός της Porsche είχε εξέλθει μόνος του από το όχημα.

Καθοριστική θεωρήθηκε και η κατάθεση δημοσιογράφου, ο οποίος είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τον 45χρονο λίγη ώρα πριν το δυστύχημα και είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία, περιγράφοντάς τον ως επιθετικό και εμφανώς μη νηφάλιο.

Φίλοι και συνοδηγοί του κατηγορούμενου κατέθεσαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι, παρά τις προσπάθειες να τον αποτρέψουν, επέμεινε να οδηγήσει. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε την Porsche να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και τον οδηγό να βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης για τουλάχιστον μία ώρα μετά τη σύγκρουση.

Το χρονικό της υπόθεσης



Το μοιραίο βράδυ ο 45χρονος είχε ήδη ελεγχθεί από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Λίγες ώρες αργότερα, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Σούδας, συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα του 22χρονου Παναγιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ακαριαία.