Η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στα Χανιά ζήτησε την ενοχή του 45χρονου οδηγό της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, το οποίο στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο τον Ιανουάριο του 2025.

Η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε το όχημα του κατηγορούμενου «φονικό όπλο», τονίζοντας πως ο 45χρονος είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασής του και προκάλεσε τον θάνατο του νεαρού με αποκλειστική δική του υπαιτιότητα.

Advertisement

Advertisement

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε εκ νέου σήμερα στα Χανιά, μετά από προηγούμενη αναβολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης:

Ο 45χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμάκων, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας εντός κατοικημένης περιοχής.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας του θύματος.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Βασίλης Καπερνάρος, μετέφερε τη συγγνώμη και την οδύνη του εντολέα του, ωστόσο εξαπέλυσε βέλη κατά της Τροχαίας και της Πολιτείας. Στη δήλωση που αναγνώστηκε, υποστηρίχθηκε ότι:

Υπήρξαν παραλείψεις της Τροχαίας κατά τον έλεγχο που προηγήθηκε του δυστυχήματος, καθώς οι αστυνομικοί όφειλαν να είχαν ακινητοποιήσει το όχημα και να οδηγήσουν τον 45χρονο στο αυτόφωρο, αφού οδηγούσε ήδη υπό την επήρεια μέθης.

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε πως αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος, ο κίνδυνος θα είχε αποσοβηθεί.

Advertisement

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσαν μάρτυρες που περιέγραψαν τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση:

Διασώστης του ΕΚΑΒ: Ανέφερε ότι ο χώρος «έμοιαζε βομβαρδισμένος» και πως στο όχημα του 22χρονου δεν υπήρχαν σημεία ζωής.

Δημοσιογράφος: Κατέθεσε για επεισόδιο που είχε με τον κατηγορούμενο λίγη ώρα πριν το δυστύχημα, περιγράφοντάς τον ως «μαινόμενο» και σε μη νηφάλια κατάσταση.

Advertisement

Αυτόπτης μάρτυρας: Σημείωσε πως ο κατηγορούμενος μετά το τροχαίο φαινόταν χαμένος και ισχυριζόταν ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος.

Η θέση της οικογένειας

Οι γονείς του θύματος κατέθεσαν τη δική τους οδυνηρή εμπειρία, με τον πατέρα του 22χρονου να αντιδρά έντονα στην αναφορά τεχνικού συμβούλου περί συνυπαιτιότητας. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια κάνει λόγο για ένα «προαναγγελθέν έγκλημα», στρέφοντας τα βέλη της τόσο προς τον οδηγό όσο και προς εκείνους που δεν τον σταμάτησαν εγκαίρως.

Πηγή: Dikastiko

Advertisement