Παράταση της προφυλάκισης του 45χρονου για το τροχαίο με την Πόρσε μέχρι και τον Ιούλιο αποφάσισε σήμερα (11/12) το Δικαστήριο Χανίων «ώστε να είμαστε όλοι ήσυχοι ότι τα παιδιά μας θα μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, χωρίς και αυτόν τον κίνδυνο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος.

Η έναρξη της δίκης μεταφέρθηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2026, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, καθώς ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε αναβολή λόγω ασθένειας του συνηγόρου του.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μοιραία βραδιά, όταν ο 45χρονος, παρότι μετρήθηκε θετικός σε αλκοτέστ σε έλεγχο της τροχαίας, λίγη ώρα μετά, βρέθηκε ξανά πίσω από το τιμόνι της Πόρσε του και ενεπλάκη στο δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο ενός 22χρονου και στην καρατόμηση όλης της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά.

“Εμείς υποστηρίξαμε ότι από την πλευρά του κατηγορούμενου και της υποστηρικτικής του ομάδας υπήρχε μία συνεχής προσπάθεια καθυστέρησης της ανακριτικής διαδικασίας που για εμάς από ένα σημείο και μετά ήταν όχι απλώς απαράδεκτη, αλλά πλησίαζε τα όρια του σκανδάλου.

Οι αντιρρήσεις μας έγιναν δεκτές” δήλωσε εκ μέρους της οικογένειας ο δικηγόρος Νότης Ψυλλάκης.

«Το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε την συνέχεια της δίκης για τις 21 Γενάρη, ύστερα από αίτημα που υπεβλήθη από την άλλη πλευρά για λόγους υγείας του συνηγόρου υπεράσπισης και παράλληλα την παράταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου για άλλους έξι μήνες, μέχρι δηλαδή και τον Ιούλιο.

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια διαμορφωμένη εικόνα και γι’αυτό, το δικαστήριο παρέτεινε με απόφασή του την κράτηση για άλλους έξι μήνες, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ήσυχοι στο ότι τα παιδιά μας θα μπορούν να κυκ.λοφορούν στο δρόμο, χωρίς και αυτόν τον κίνδυνο».

(Με πληροφορίες από zarpanews)