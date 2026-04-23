Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε η εκτέλεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τον σύντροφό της, εκτιμούν αστυνομικοί στο Ηράκλειο: Όπως θεωρείται, ο 40χρονος πήγε από το παράθυρο του οδηγού και τη σκότωσε σε δευτερόλεπτα, καθώς ήταν αποφασισμένος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Cretalive, η εκδοχή που παρουσιάζεται από την ΕΛ.ΑΣ είναι ότι την πλησίασε από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας την στο κεφάλι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το κορμί της έγειρε προς τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι όλο αυτό συνέβη μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Αν η συνάντηση ήταν τυχαία ή την κάλεσε να συναντηθούν, δεν έχει αποσαφηνιστεί, εκτιμάται, όμως, ότι είναι πιθανόν να της τηλεφώνησε και να την παρακάλεσε να συναντηθούν για να της μιλήσει. Έτσι, εκείνη έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χωρίς καν να πάρει τσάντα ή πορτοφόλι.

Για την τοπική ΕΛ.ΑΣ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας είναι ο πρώην σύντροφος της. Αναφέρεται ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν την υπόθεση και την σύνδεση της εξαφάνισης και δολοφονίας τμε την αυτοκτονία του 40χρονου το μεσημέρι της Τρίτης, στο ξωκκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία.