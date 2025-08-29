Βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στο φως, δείχνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μαύρη Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Voria, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ’ έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Η μαύρη Porsche που περνά από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα στο 20”