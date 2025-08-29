Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, κατά τις 5, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, με μια Πόρσε να συγκρούεται με άλλο ένα ΙΧ.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στο ρεύμα προς Χαλκιδική λίγο μετά το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Όπως αναφέρει το Thestival, δύο αυτοκίνητα εκ των οποίων μία πόρσε, συγκρούστηκαν, βγήκαν από τον δρόμο και προσέκρουσαν σε κολώνες και δέντρα. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα πιο σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο οδηγός της Πόρσε εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

