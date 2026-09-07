Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Τήνο, με θύμα μια 14χρονη, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, περίπου 15 ετών.
Όπως μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής τα δύο κορίτσια φέρεται να έχασαν την ισορροπία τους και να έπεσαν από το πατίνι. Η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Η περίπου 15 ετών οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Ο πατέρας της 14χρονης ανέφερε πως δεν γνωρίζει με ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Όπως είπε, το ηλεκτρικό πατίνι δεν ανήκε στην κόρη του, καθώς ο ίδιος δεν της επέτρεπε ούτε να έχει στην κατοχή της ούτε να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά πατίνια. Ο ίδιος ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη τραυματιστεί.
Στο Κέντρο Υγείας Τήνου σήμανε συναγερμός και πραγματοποιήθηκε μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν στο Κέντρο Υγείας, προσήλθε προκειμένου να βοηθήσει και προχώρησε στη διασωλήνωση της 14χρονης, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση διακομιδή της στην Αθήνα.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Αθήνα και έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και εκεί υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.
Πλέον, η 14χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη, καθώς έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.