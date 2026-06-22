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Τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν 16χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη διασταύρωση των οδών Ιουστίνου και Βυζαντίου, στην περιοχή της Τέρψης, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

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Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του Ι.Χ. αποχώρησε από το σημείο χωρίς να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια ή να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο, έπειτα από έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Ο 16χρονος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.