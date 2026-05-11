Εκατοντάδες πολίτες να οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι, χωρίς κράνος, αλλά και κάποιους να το χρησιμοποιούν υπό την επήρεια αλκοόλ, εντόπισαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας το τελευταίο τετραήμερο στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης 7 Μαίου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 11 Μαίου, τα στελέχη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποίησαν 340 ελέγχους σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, όπου εντόπισαν 206 πολίτες να οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος και οκτώ να έχουν καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από τα επιτρεπόμενα όρια.

