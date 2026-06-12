7ο ΟΤ FORUM "100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος. Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή" διεξάγεται στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο. 2η Ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Απάντηση στα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, χρησιμοποίησε ένα παραστατικό παράδειγμα προκειμένου να υπενθυμίσει ότι έχει επικρατήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.

Advertisement

Advertisement

«Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Live η συζήτηση με τους δημοσιογράφους Δ. Μανιάτη, Α. Γιάμαλη και Ε. Στεργίου στο 7ο ΟΤ Forum https://t.co/ieegIhm4Jy June 12, 2026

Τοποθετούμενος σήμερα 12 Ιουνίου στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε λέγοντας: «Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει σε ημέτερους». Συνεχίζοντας την κριτική του, πρόσθεσε πως: «Συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός», ενώ συμπλήρωσε ότι «όταν το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή, έχω να πω ότι έχω δύο λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου έχει καταγραφεί ως η πιο έντιμη πορεία».

Αναφερόμενος στο έργο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι «κυβερνήσαμε στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης», για να προσθέσει πως «για πρώτη φορά δεν θα είναι μόνο η οικονομία το διακύβευμα αλλά και η ποιότητα της Δημοκρατίας».

Όπως ανέφερε ακόμη, «το θέμα της κακοποίησης του κράτους δικαίου, τα θέματα Δικαιοσύνης, η αίσθηση της αδικίας και του βάθους της διαφθοράς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο…», τονίζοντας παράλληλα ότι «βασικό διακύβευμα είναι η Οικονομία και το αν θα μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα σε τροχιά πιο ποιοτικής Δημοκρατίας».