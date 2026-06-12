Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη δική του εκτίμηση για την έκβαση του Μουντιάλ έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, λίγη ώρα πριν από τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με τον νικητή, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τρόπαιο θα καταλήξει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το προσεχές Σάββατο θα βρίσκεται στη Ρόδο, προσαρμόζοντας μάλιστα το πρόγραμμά του ώστε να παρακολουθήσει τον τελικό της Μπάσκετ Λιγκ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Advertisement

Advertisement

Σε ερώτηση για το πού σκοπεύει να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, απάντησε με χιούμορ: «Στο Μαξίμου», ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι θα επισκεφθεί σίγουρα τα Χανιά και πιθανότατα και την Τήνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη και το πότε αυτός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Ο ίδιος επέλεξε να απαντήσει με χιουμοριστική διάθεση, λέγοντας: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».