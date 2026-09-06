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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όταν σε πούλμαν που επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μεταβεί για τη ΔΕΘ, έσκασαν δύο ελαστικά λίγο μετά τη Λαμία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

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Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε για λίγο τον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο κατάφερε να το ακινητοποιήσει περίπου 100 μέτρα πιο κάτω. Στο πούλμαν επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και όχημα της Ιονίας Οδού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και να γίνει η διαχείριση της κατάστασης.

Τελικά, οι επιβάτες παραλήφθηκαν από άλλο λεωφορείο του ΚΤΕΛ που επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη. Η ταλαιπωρία τους ολοκληρώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, όταν έφτασαν στη Χαλκίδα.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από eviaonline.gr