Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν μυστική συνάντηση με εκπροσώπους των Χούθι στο Ομάν, με τη μεσολάβηση της τοπικής κυβέρνησης, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι εκπρόσωποι των Χούθι δεσμεύτηκαν ότι δεν θα επιτεθούν σε αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις, τηρώντας την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί το 2025.

Παράλληλα, η οργάνωση δήλωσε ότι δεν θα στοχοποιήσει ισραηλινά ή άλλα εμπορικά πλοία, εξαιρώντας από αυτή τη δέσμευση τα σκάφη που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε επίσημα τη συνάντηση, τονίζοντας όμως ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένει βασική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά την κατάληψη στρατηγικών σημείων από τους Χούθι στα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τα οποία αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν μυστική συνάντηση με εκπροσώπους τους Χούθι στο Ομάν, μέσα στο σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Συνάντηση ΗΠΑ – Χούθι στο Ομάν

Η συνάντηση διοργανώθηκε με τη μεσολάβηση του Ομάν, σύμφωνα με δύο πηγές. Άλλες τρεις πηγές που επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμες ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στην αμερικανική πρεσβεία στη Μουσκάτ, την περιόδο που οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας, αποκτώντας τον ουσιαστικό έλεγχο των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στη Ερυθρά Θάλασσα.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα επίσης το Ριάντ κατηγόρησε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης που πρόσκειται στο Ιράν, ότι επιτέθηκε με drone εναντίον της ιερής για τους μουσουλμάνους πόλης της Μέκκας

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Μάρτιο του 2025 τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ποινικοποιώντας την παροχή υποστήριξης προς αυτή. Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσιγκτον έχει διαπραγματευτεί μαζί τους, τους μήνες που ακολούθησαν, καταλήγοντας τον Μάιο του περασμένου έτους σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δύο μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

US held secret Houthi talks in Oman as Saudis turned to Israel for helphttps://t.co/Bi6yj0zQf5

Photo: EPA, Reuters pic.twitter.com/cnWWSKaAtW — Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) September 16, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την κυβέρνησή του ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επέμβουν στον πόλεμο της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε, από την πλευρά του, τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την οργάνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Χούθι δεσμεύτηκαν να μην επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία

Σύμφωνα με το Reuters, οι Χούθι επιβεβαίωσαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν πρόκειται να επιτεθούν στις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις και δεσμεύονται να τηρήσυν την εκεχειρία που επιβλήθηκε το 2025 με τις ΗΠΑ.

Μία από τις πηγές, από την Υεμένη, ανέφερε επίσης ότι η οργάνωση δήλωσε πως δεν θα επιτεθεί και σε ισραηλινά πλοία ή σε άλλα εμπορικά σκάφη, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.

Advertisement

Σύμφωνα με δύο πηγές, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ. Μία από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθι συμμετείχε ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης με έδρα τη Μουσκάτ, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ, καθώς και του επίσης υψηλόβαθμου στελέχους των Χούθι, Αμπντελμαλίκ αλ-Ατζίρι.

Απαντώντας εάν αξιωματούχοι της αμερικανικής διακυβέρνησης συναντήθηκαν με τους Χούθι, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, αλλά υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν προτεραιότητες των ΗΠΑ.

Advertisement

Οι συνομιλίες στο Ομάν ακολούθησαν τη μεγάλη στρατιωτική προέλαση των Χούθι την περασμένη εβδομάδα. Η οργάνωση απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο ολόκληρης της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, καταλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το ιστορικό λιμάνι της Μόκα και το νησί Περίμ, στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Το στενό, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», βρίσκεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Παράλληλα, το Axios μετέδωσε χθες την είδηση ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ, των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου πραγματοποίησαν μυστική συνάντηση στη Γερμανία για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και τις περιφερειακές συγκρούσεις

Advertisement