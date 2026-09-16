Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ρωσικοί δορυφόροι φέρεται να παρείχαν στο Ιράν δεδομένα αναγνώρισης για την επιλογή στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Prince Sultan.

Ουκρανική αξιολόγηση πληροφοριών υποδεικνύει ότι ρωσικός δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της βάσης λίγο πριν από την ιρανική επίθεση της 27ης Μαρτίου.

Η συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης φέρεται να περιλαμβάνει μόνιμο δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών και κοινή δράση στον κυβερνοχώρο μεταξύ ομάδων χάκερ.

Παράλληλα, στοιχεία δείχνουν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε επίσης κινεζικό δορυφόρο υψηλής ανάλυσης για την παρακολούθηση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε διάφορες χώρες της περιοχής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πληροφορίες από ρωσικούς δορυφόρους φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από το Ιράν για την επιλογή αμερικανικών και άλλων στόχων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τους τελευταίους μήνες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της αμερικανικής παρουσίας στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχθηκε ιρανικό πλήγμα στα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με ουκρανική αξιολόγηση πληροφοριών που εξέτασε το Reuters, ρωσικοί δορυφόροι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 24 αποστολές αναγνώρισης σε 11 χώρες της Μέσης Ανατολής μεταξύ 21 και 31 Μαρτίου. Οι αποστολές κάλυψαν συνολικά 46 σημεία, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια και εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Advertisement

Advertisement

Μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν αφορά την Prince Sultan Air Base, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, ρωσικός δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της βάσης λίγες ημέρες πριν από την ιρανική επίθεση της 27ης Μαρτίου, κατά την οποία επλήγη ένα αμερικανικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-3 Sentry AWACS. Ένας ρωσικός δορυφόρος πέρασε ξανά πάνω από την περιοχή την επόμενη ημέρα, προκειμένου, σύμφωνα με την αξιολόγηση, να καταγραφούν οι συνέπειες της επίθεσης.

Το πλήγμα προκάλεσε επίσης τραυματισμούς σε 12 Αμερικανούς στρατιωτικούς. Το CNN επιβεβαίωσε μέσω γεωεντοπισμού φωτογραφιών τη σοβαρή καταστροφή του AWACS, ενώ δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο δίκτυο από την Airbus έδειξαν ότι στην ίδια βάση βρίσκονταν και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη.

Τι γνωρίζουμε για τη ρωσική βοήθεια

Το Reuters, επικαλούμενο την ουκρανική αξιολόγηση και πηγή ασφαλείας στην περιοχή, αναφέρει ότι η ανταλλαγή δορυφορικών εικόνων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν φέρεται να γινόταν μέσω μόνιμου διαύλου επικοινωνίας, ενώ στην ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να εμπλέκονταν και Ρώσοι στρατιωτικοί πράκτορες που βρίσκονταν στην Τεχεράνη.

Η ίδια αξιολόγηση υποστηρίζει ότι η συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης δεν περιορίστηκε στη δορυφορική αναγνώριση, αλλά επεκτάθηκε και στον κυβερνοχώρο, με ρωσικές και ιρανικές ομάδες χάκερ να φέρονται να συνεργάζονται.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας ρωσικός δορυφόρος πέρασε πάνω από μια περιοχή δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι συνέλεξε ή παρέδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες στο Ιράν. Το Reuters σημειώνει ότι οι διαθέσιμες αξιολογήσεις αποδίδουν αυτή τη σύνδεση στη χρονική ακολουθία και σε πληροφορίες από πηγές ασφαλείας.

Υπάρχει όμως και άλλη δορυφορική ιστορία

Παράλληλα, ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ των Financial Times, το οποίο μεταδόθηκε και από το CNN, έφερε στο φως στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ιράν είχε αποκτήσει πρόσβαση σε κινεζικό δορυφόρο υψηλής ανάλυσης, τον TEE-01B. Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε η FT, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης χρησιμοποίησε τον δορυφόρο για την παρακολούθηση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο συγκεκριμένος δορυφόρος φέρεται να παρακολούθησε την Prince Sultan Air Base στις 13, 14 και 15 Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με την έρευνα χρησιμοποιήθηκε επίσης για την παρακολούθηση εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Ιράκ.