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Η παρουσία αυτών των υλικών υποδηλώνει μια καταστροφική σύγκρουση στο παρελθόν, κατά την οποία ο Ποσειδώνας αιχμαλώτισε τον Τρίτωνα, προκαλώντας τη διάλυση των αρχικών δορυφόρων του πλανήτη.

Οι σημερινοί εσωτερικοί δορυφόροι και οι δακτύλιοι του Ποσειδώνα ανασχηματίστηκαν από τα συντρίμμια αυτών των αρχαίων κόσμων που καταστράφηκαν λόγω της βαρυτικής έλξης του εισβολέα.

Ο Τρίτωνας, ο οποίος διαθέτει παρόμοια σύσταση με τον Πλούτωνα, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του δορυφορικού συστήματος του Ποσειδώνα, επιβεβαιώνοντας τη βίαιη πλανητική ιστορία.

Η Νηρηίδα θεωρείται η μοναδική επιζώσα μεταξύ των αρχικών φεγγαριών του Ποσειδώνα, καθώς κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση που προκάλεσε η αιχμαλωσία του Τρίτωνα.

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Νέες παρατηρήσεις ορισμένων δορυφόρων και δακτυλίων του Ποσειδώνα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για μια καταστροφή που συνέβη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια γύρω από τον πιο απομακρυσμένο πλανήτη του ηλιακού συστήματος, κατά την οποία ένας εισβολέας μεγέθους Πλούτωνα προκάλεσε μια ουράνια «μάχη καταστροφής».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA για να εξετάσουν τη σύνθεση τριών μικρών εσωτερικών δορυφόρων του Ποσειδώνα — του Πρωτέα, της Λαρίσας και της Γαλάτειας — καθώς και των εσωτερικών σκονισμένων δακτυλίων του, και εντόπισαν αργιλικά ορυκτά που θα περίμενε κανείς να βρει βαθιά στο εσωτερικό ορισμένων κόσμων στα εξωτερικά όρια του ηλιακού συστήματος. Αυτά τα πλούσια σε μαγνήσιο ορυκτά είναι γνωστό ότι υπάρχουν στον νάνο πλανήτη Κέρες, ο οποίος περιστρέφεται στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, καθώς και σε ορισμένους μετεωρίτες.

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«Αυτά τα ορυκτά απαιτούν παρατεταμένη επαφή μεταξύ υγρού νερού και πετρώματος για να σχηματιστούν», δήλωσε η πλανητολόγος Ryleigh Davis, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και κύρια συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances.

«Τα ίδια τα φεγγάρια είναι πολύ μικρά και κρύα για να έχει συμβεί αυτή η χημική αντίδραση επί τόπου, οπότε ο πηλός έπρεπε να προέρχεται από κάπου αλλού — από το βαθύ εσωτερικό ενός πολύ μεγαλύτερου αρχαίου κόσμου. Η ανακάλυψη αυτού του υλικού στους εσωτερικούς δορυφόρους του Ποσειδώνα υποδηλώνει ένα καταστροφικό γεγονός στο παρελθόν του Ποσειδώνα, το οποίο κατέστρεψε αυτούς τους αρχαίους κόσμους και εξέθεσε το βαθύ εσωτερικό τους, με τους μικρούς δορυφόρους και τους δακτυλίους που βλέπουμε σήμερα να ανασχηματίζονται από αυτά τα συντρίμμια», δήλωσε η Davis, η οποία εργάστηκε στη μελέτη ενώ βρισκόταν στο Caltech.

Former, Current Caltech Scientists Find Evidence “Something Catastrophic” Happened to Neptune



In 1989, the Voyager 2 mission discovered six new moons orbiting Neptune, including five tiny ones that orbit just outside the planet’s main rings. Because of their small sizes and… pic.twitter.com/iISVnWCxT6 — Pasadena Now (@ePasadenaNow) July 30, 2026

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο υπαίτιος αυτής της καταστροφής φαίνεται να είναι ο Τρίτων, ο οποίος σήμερα είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Ποσειδώνα, αλλά παλαιότερα βρισκόταν πιο μακριά στο ηλιακό σύστημα, σε μια περιοχή που ονομάζεται Ζώνη του Κάιπερ. Ανέφεραν ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πρώτου δισεκατομμυρίου περίπου ετών μετά τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος, πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια — μια χαοτική εποχή κατά την οποία οι μεγάλοι αεριώδεις πλανήτες εξακολουθούσαν να μετακινούνται προς τις σημερινές τροχιές τους — η βαρυτική έλξη του Ποσειδώνα αιχμαλώτισε τον Τρίτωνα.

Ο Τρίτωνας είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τον Πλούτωνα, έναν άλλο κάτοικο της Ζώνης του Κάιπερ, αν και μικρότερος από τη Σελήνη της Γης.

Αφού αιχμαλωτίστηκε, οι δικές του βαρυτικές δυνάμεις του Τρίτωνα ανατάραξαν τους αρχικούς δορυφόρους του Ποσειδώνα και προκάλεσαν τη σύγκρουση των περισσότερων από αυτούς μεταξύ τους. Οι σημερινοί εσωτερικοί δορυφόροι του Ποσειδώνα σχηματίστηκαν τελικά από μέρος των συντριμμιών που προέκυψαν.

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«Το εσωτερικό των μεγάλων παγωμένων δορυφόρων είναι συνήθως μόνιμα κρυμμένο από εμάς, θαμμένο κάτω από παχιά κελύφη από παγωμένο νερό και προσβάσιμο μόνο μέσω μοντέλων και συμπερασμάτων. Οι εσωτερικοί δορυφόροι του Ποσειδώνα μπορεί να είναι το μόνο μέρος στο ηλιακό σύστημα όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε άμεσα αυτό το υλικό, επειδή αυτό το καταστροφικό γεγονός ουσιαστικά ανέτρεψε αυτούς τους αρχαίους κόσμους», δήλωσε η Ντέιβις.

Ο Τρίτων είναι ο μόνος μεγάλος δορυφόρος του ηλιακού συστήματος που περιστρέφεται σε αντίθετη κατεύθυνση από την περιστροφή του πλανήτη του. Αυτό το γεγονός παρέχει περαιτέρω ενδείξεις ότι ο Τρίτων αιχμαλωτίστηκε αφού σχηματίστηκε αλλού και όχι ως ένας από τους αρχικούς δορυφόρους του Ποσειδώνα.

The four giants of the Solar System in infrared images from the James Webb Telescope



Jupiter (top left), Saturn (top right), Uranus (bottom left), and Neptune (bottom right) pic.twitter.com/PHVqjCDcbN Advertisement July 26, 2026

«Ενας αιχμαλωτισμένος εισβολέας»

Οι άλλοι τρεις μεγάλοι αεριώδεις πλανήτες — ο Δίας, ο Κρόνος και ο Ουρανός — διαθέτουν ο καθένας ένα σύστημα μεγάλων δορυφόρων που σχηματίστηκαν γύρω από τον πλανήτη και περιστρέφονται σε μια περίπου κυκλική τροχιά προς την ίδια κατεύθυνση με την περιστροφή του πλανήτη.

«Ο Ποσειδώνας είναι ο μόνος γιγάντιος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα που δεν διαθέτει ένα οργανωμένο σύστημα μεγάλων τακτικών δορυφόρων», δήλωσε η Ντέιβις. «Έτσι, ο Ποσειδώνας κατέληξε να έχει έναν αιχμαλωτισμένο εισβολέα που κυριαρχεί στο δορυφορικό του σύστημα, αντί για την οργανωμένη οικογένεια δορυφόρων που παρατηρούμε στους άλλους γιγάντιους πλανήτες».

Ο Τρίτων αποτελεί περισσότερο από το 99% της μάζας ολόκληρου του δορυφορικού συστήματος του Ποσειδώνα — των δορυφόρων και των δακτυλίων του.

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Ο Ποσειδώνας, που βρίσκεται περίπου 30 φορές πιο μακριά από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη, έχει 16 γνωστά φεγγάρια. Η Νηρηίδα, ένα από τα πιο απομακρυσμένα φεγγάρια του Ποσειδώνα, παρουσιάζει μία από τις πιο ελλειπτικές τροχιές μεταξύ όλων των φεγγαριών του ηλιακού συστήματος. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η σύνθεση της Νηρηίδας, όπως αποκαλύφθηκε σε άλλη μελέτη, υποδηλώνει ότι ήταν η μόνη επιζώσα μεταξύ των αρχικών φεγγαριών του Ποσειδώνα, αποφεύγοντας με κάποιο τρόπο την οργή του Τρίτωνα.

Ο Τρίτων, ο οποίος θεωρείται ότι έχει παρόμοια σύσταση με τον Πλούτωνα, διαθέτει πάγο αζώτου, πάγο μεθανίου και διοξείδιο του άνθρακα στην επιφάνειά του, καθώς και μια λεπτή ατμόσφαιρα αζώτου.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μια άλλη πιθανή, αν και λιγότερο πιθανή, εξήγηση για τις παρατηρήσεις τους είναι ότι ένας άλλος πλανήτης της Ζώνης Kuiper, μεγέθους Πλούτωνα, πέρασε πολύ κοντά στον Ποσειδώνα και διαλύθηκε από τη βαρύτητά του.

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Η ιστορία των δορυφόρων του Ποσειδώνα, όπως είπε η Ντέιβις, μας υπενθυμίζει ότι το ηλιακό σύστημα έχει μια βίαιη ιστορία.

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«Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα μεμονωμένο τυχαίο γεγονός μπορεί να αλλάξει ριζικά τη δομή ενός πλανητικού συστήματος», δήλωσε η Ντέιβις.