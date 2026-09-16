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Οι ορειβάτες που επιχειρούν ανάβαση εκτός της επίσημης περιόδου οφείλουν πλέον να υποβάλλουν λεπτομερή σχέδια στις αρμόδιες αρχές για την ασφάλειά τους.

Το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή απερίσκεπτων αναβάσεων, καθώς παρατηρείται αύξηση των περιστατικών όπου ορειβάτες εγκλωβίζονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο βουνό.

Οι αρχές του νομού Σιζουόκα θα επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν τις προσπάθειες ανάβασης και θα περιορίσουν την πρόσβαση σε επικίνδυνες περιοχές.

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Από το επόμενο έτος, όσοι επιχειρούν να αναρριχηθούν στο όρος Φούτζι εκτός της κύριας περιόδου αναρρίχησης και στη συνέχεια χρειαστούν διάσωση με ελικόπτερο, θα πρέπει να πληρώσουν για την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις αρχές που διαχειρίζονται το βόρειο τμήμα της κορυφής.

Η χρέωση αυτή περιλαμβάνεται σε μια σειρά μέτρων που εισάγει ο νομός Γιαμανάσι της Ιαπωνίας για να αποτρέψει τους απερίσκεπτους και ανεπαρκώς προετοιμασμένους ορειβάτες.

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Μια παρόμοια χρέωση, ύψους 8.000 γεν (51 δολάρια ή 38 λίρες) ανά πεντάλεπτο, εφαρμόζεται ήδη στον γειτονικό νομό Σαϊτάμα για άλλες ορεινές περιοχές και θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς.

Οι αρχές του Γιαμανάσι, όπως αναφέρει το ΒΒC, θα απαιτούν επίσης από όσους επιθυμούν να αναρριχηθούν στο Φούτζι εκτός της κύριας περιόδου —η οποία διαρκεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τον Ιούλιο του επόμενου έτους— να υποβάλλουν λεπτομερή σχέδια ανάβασης.

«Ζητούμε από το κοινό να αποφεύγει την αναρρίχηση εκτός της κύριας περιόδου. Ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα θα κάνουν τον κόσμο να επανεξετάσει τι σημαίνει αναρρίχηση στο όρος Φούτζι κατά τη διάρκεια του χειμώνα», δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνήτης του Γιαμανάσι, Κοτάρο Ναγκασάκι.

Αξιωματούχοι στο Γιαμανάσι και στον γειτονικό νομό Σιζουόκα, ο οποίος διαχειρίζεται το νότιο τμήμα του Φούτζι, έχουν διαπιστώσει αύξηση των αναβάσεων εκτός περιόδου και των μη προγραμματισμένων αναβάσεων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν αφήσει ορειβάτες εγκλωβισμένους.

Οι αρχές της Σιζουόκα δηλώνουν ότι θα επιβάλουν κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν τις προσπάθειες ανάβασης εκτός περιόδου και θα εντείνουν τις προσπάθειες για να εμποδίσουν την είσοδο ορειβατών σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Δεν ανακοίνωσαν κάποια χρέωση για τη διάσωση με ελικόπτερο.

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Η επίσημη περίοδος αναρρίχησης στο όρος Φούτζι διαρκεί από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, με περίπου 200.000 ορειβάτες να επιχειρούν την ανάβαση στην κορυφή κάθε χρόνο.

Η αναρρίχηση εκτός αυτών των μηνών αποθαρρύνεται έντονα, αν και επιτρέπεται μέχρι τον πέμπτο από τους δέκα σταθμούς της διαδρομής.

Ωστόσο, τα περισσότερα ορεινά καταφύγια και οι τουαλέτες παραμένουν κλειστά εκτός της κύριας περιόδου. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση των μονοπατιών τείνουν να είναι πιο δυσμενείς.

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