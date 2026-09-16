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Την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού θα περάσει το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκλξηρώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, θα καταθέσουν προσφυγή κατά της προφυλάκισής του, με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου να έχει δηλώσει πως ξεκίνησε απεργία πείνας.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του βρισκόταν σε κατάσταση εκνευρισμού μετά την προφυλάκισή της. Βρισκόταν μόνη της σε κελί και ζητούσε από τους αστυνομικούς να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.