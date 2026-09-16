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Ένας 16χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι άνδρας, 21 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς, απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.

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Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ