Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια, στη Ζάκυνθο.
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Πέμπτη, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) προβλέπεται σε Λέσβο, Σκύρο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Πέμπτη 17/09— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Λέσβο #Σκύρο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍#Κυκλάδες #Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι
📍περιοχές #Αττικής #Εύβοιας pic.twitter.com/X3Fhe1IUXL