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Σε όλη τη χώρα αναζητείται ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Δεν έχουμε ενημέρωση ότι έχει επιστρέψει. Τουλάχιστον από χθες το πρωί που θα έπρεπε να επιστρέψει κανονικά στις 8:00 το πρωί, ως όφειλε, δεν έχει επιστρέψει. Γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζει να αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου «και μάλιστα όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν είχε παραβιάσει καμία από αυτές τις άδειες».

Η αναζήτηση του βαρυποινίτη σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου ξεκίνησε επειδή οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι συνδέεται και με το περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο «χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι από αυτό το περιστατικό είναι σε εξέλιξη έρευνα».

Τέλος ανέφερε ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί πού βρίσκεται ο δραπέτης και γι’ αυτό ακριβώς και αναζητείται σε όλη τη χώρα.