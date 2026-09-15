Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση από τη φωτιά στην Κόνιτσα, σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου όπως επισημαίνει το υπουργείο, καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία, όπως προσθέτει, δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Advertisement

Advertisement

Τέλος, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.