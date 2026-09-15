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Όταν ένα αρχείο διαγράφεται από ένα κινητό τηλέφωνο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει εξαφανιστεί οριστικά από τη συσκευή, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφαλείας Δημήτρης Ευαγγελίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου τα ψηφιακά ευρήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών έχουν βρεθεί δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που φέρονται να καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μετά να διαγράφηκαν.

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Όπως είπε ο κ. Ευαγγελίου, όταν ένας χρήστης τραβά μια φωτογραφία και στη συνέχεια την διαγράφει, ουσιαστικά δίνει στη συσκευή την εντολή ότι ο χώρος που καταλάμβανε το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. «Όταν κάποιος βγάλει μια φωτογραφία και τελικά πατήσει διαγραφή, στην ουσία δίνει μια εντολή στη συσκευή ότι ο χώρος είναι ξανά διαθέσιμος για να βγει μια καινούργια φωτογραφία», εξήγησε.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η μεγάλη χωρητικότητα των σύγχρονων συσκευών έχουν δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες για την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων, με ειδικά λογισμικά και συστήματα (που χρησιμοποιούνται από τις αρχές και δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό) να συμβάλλουν στην ανάκτηση φωτογραφιών, βίντεο, μηνυμάτων, κλήσεων και άλλων δεδομένων.

Επίσης, όπως εξήγησε ο κ. Ευαγγελίου, μια φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται από μια σειρά ψηφιακών ιχνών, τα οποία ενδέχεται να αποκαλύψουν τι συνέβη με το αρχείο μετά τη δημιουργία του. Η ψηφιακή ιατροδικαστική μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και τα διαθέσιμα δεδομένα, να εξετάσει εάν ένα αρχείο μετακινήθηκε, εάν στάλθηκε σε άλλο πρόσωπο, πόσες φορές διακινήθηκε, πού βρισκόταν και πότε παραλήφθηκε.

«Μπορεί να ακολουθήσει τη ροή μιας φωτογραφίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο, αλλά και τα ίχνη που άφησε η διακίνησή του.

Ακόμα και αν ένα κινητό έχει πεταχτεί, μπορεί να υπάρχουν άλλα ψηφιακά ίχνη που σχετίζονται με τη χρήση του- μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο ή στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οδηγώντας σε άλλες συσκευές ή πρόσωπα που έλαβαν τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ευαγγελίου, εφόσον ένα κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, η ανάλυσή του μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα που χρονολογούνται ακόμη και δύο χρόνια πίσω.

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Σημαντικό κομμάτι της έρευνας, επίσης, είναι και οι πληροφορίες σχετικά με τις αναζητήσεις που έγιναν σε υπολογιστή τις επίμαχες ώρες, καθώς μπορούν να δώσουν επιπλέον στοιχεία.

Καταλήγοντας, ο κ. Ευαγγελίου υπογράμμισε ότι οι δυνατότητες αυτές μπορούν να βοηθήσουν και το άτομο που διερευνάται, παρέχοντας στοιχεία που οδηγούν στην αθώωσή του (να δείχνουν ότι δεν έκανε κάτι).

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρόκειται για διαδικασίες που χρειάζονται πολλές ημέρες- αν και στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται τα στοιχεία να εντοπίστηκαν πολύ σύντομα, κάτι που μπορεί να οφείλεται στο ότι τα δεδομένα ήταν πρόσφατα, και όσο λιγότερος χρόνος έχει περάσει από τη δημιουργία ή διαγραφή ενός αρχείου, τόσο πιθανότερο να μπορεί να ανακτηθεί.

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