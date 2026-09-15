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Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε το νεογέννητό της στα Χανιά.

Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλειου Nοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο ενώ, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, εξετάζεται από τους γιατρούς η μεταφορά του βρέφους σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

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Η 18χρονη που έλαβε χθες προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, πήρε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου. Πήρε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί.