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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, με βαν να συγκρούεται με νταλίκα και έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του.

Όπως μετέδωσε το Thestival, το τροχαίο συνέβη γύρω στις 10:30 μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες το βαν προσέκρουσε σε νταλίκα η οποία προπορευόταν.

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Από τη σύγκρουση η Πυροσβεστική ανέσυρε από το μικρό βαν έναν 36χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ίδιος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.