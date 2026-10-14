Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ως ASV (Αυτόνομο Σκάφος Επιφανείας) χαρακτηρίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, Saronic, το drone επιφανείας Corsair, που επιδιώκεται να αποκτηθεί από το Πολεμικό Ναυτικό.

Το Corsair παρουσιάστηκε την Τρίτη στο πλαίσιο των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, μαζί με το ελληνικής ανάπτυξης drone επιφανείας «Πυρπολητής». Έχει μήκος 7 μέτρα, εμβέλεια που υπερβαίνει τα 1.000 ναυτικά μίλια, μέγιστη ταχύτητα άνω των 35 κόμβων και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 450 κιλών (1.000 λιβρών). Είναι πολλαπλών ρόλων, καθώς μπορεί να φέρει διαφορετικά φορτία ανάλογα με την αποστολή, περιλαμβανομένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων, αισθητήρων, προηγμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών αλλά και εκρηκτική κεφαλή για αποστολές κρούσης («καμικάζι»). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του, που συμπληρώνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, είναι η δυνατότητα δράσης συνεργατικά με άλλα σκάφη, σχηματίζοντας «σμήνος» (swarming).

Advertisement

Advertisement

To Corsair αποτελεί πλέον ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν: Ειδικότερα, έχει χρησιμοποιηθεί επιβεβαιωμένα σε πλήγματα κατά της ναυτικής βάσης στο Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και για τη διάσωση του πληρώματος αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που είχε συντριβεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στα ανοιχτά του Ομάν.

The U.S. military confirmed multiple military variant Saronic Corsairs, our 24ft ASV, were used in strikes to degrade Iran’s ability to continue attacking commercial shipping — marking the first time American forces have employed sea drones in combat operations. We are proud that our technology supported this mission and helped to keep the brave men and women of the U.S. armed forces safe. Saronic remains committed to delivering autonomous maritime systems that strengthen the security of America and its allies. July 13, 2026

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ είχαν υπογράψει με τη Saronic συμβόλαιο ύψους 392 εκατ. δολαρίων στα τέλη του προηγούμενου έτους, με την εταιρεία να ανακοινώνει τον Μάιο πως είχε ολοκληρώσει την παραγωγή 300 σκαφών του τύπου.

300 Corsairs complete – from prototype to serial production in less than a year, we’re proud of what the @Saronic team has accomplished and excited for what’s to come! https://t.co/5N46CEKa4j — Saronic (@Saronic) May 6, 2026

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το σκάφος υποβλήθηκε σε «εξαντλητικές» δοκιμές πριν δύο εβδομάδες από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο για τις ανάγκες του. Σχετική επιστολή (Letter of Request) έχει αποσταλεί για την προμήθεια μέσω διακρατικής συμφωνίας FMS. Όσον αφορά στον αριθμό που επιδιώκεται να αποκτηθεί, πληροφορίες κάνουν λόγο για μερικές δεκάδες σκάφη.

Saronic

Το Corsair υποδεικνύεται ως μια ήδη «έτοιμη λύση»: Ένα σκάφος που σε παραγωγή, είναι ήδη δοκιμασμένο και «για όλες τις δουλειές». Η προμήθειά του, εφόσον υλοποιηθεί, αποτελεί μία σημαντική κίνηση προς την κατεύθυνση της ένταξης των μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας σε ικανούς αριθμούς και μεγάλο εύρος ρόλων στο Πολεμικό Ναυτικό. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το μικρότερων διαστάσεων (τουλάχιστον, προς το παρόν), ελληνικό «Πυρπολητής», που αναπτύχθηκε μέσα σε έξι μήνες και αρχίζει τώρα δοκιμές. Ο «Πυρπολητής» (ο οποίος, όπως έχουν την παρούσα στιγμή τα πράγματα, θα είναι μικρότερου κόστους από το Corsair, που είναι ολοκληρωμένο σύστημα, με την τιμή να περιλαμβάνει όλο το «πακέτο» εξοπλισμού), εντάσσεται σε ένα πλαίσιο μακρόπνοου σχεδιασμού, με σκοπό να μπει σε εγχώρια παραγωγή με προοπτική για προμήθεια πολλών μονάδων από το ΠΝ.