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«Η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητες, εμείς δίνουμε την κατεύθυνση» είναι η φράση με την οποία αρχίζει το εντυπωσιακό βίντεο από την Πολεμική Αεροπορία για τη γιορτή του προστάτη της, Αρχάγγελου Μιχαήλ, στις 8 Νοεμβρίου.

«Με γνώση και κρίση η πληροφορία γίνεται απόφαση, η απόφαση δράση, η δράση ισχύς» αναφέρεται στη συνέχεια, συνεχίζοντας την έμμεση πλην σαφή αναφορά στις καταιγιστικές εξελίξεις στην τεχνολογία και τις αλλαγές που φέρνουν στον σύγχρονο πόλεμο, με όλες τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται σε επίπεδα στρατηγικής και εκπαίδευσης/ κατάρτισης προσωπικού.

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«Η τεχνολογία εξελίσσεται, ο άνθρωπος κυριαρχεί» είναι το κεντρικό μήνυμα, με το οποιο κλείνει το σποτ, στο οποίο εμφανίζονται παλαιότερα και νεότερα οπλικά συστήματα της ΠΑ, μεταξύ των οποίων μαχητικά Rafale, F-35, F-16, Phantom, Mirage 2000-5, αλλά και πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, εκπαιδευτικά αεροσκάφη, ιπτάμενα ραντάρ, ελικόπτερα και συστήματα αεράμυνας Patriot.