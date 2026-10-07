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Ένα ξημέρωμα στον Άρη απεικονίζει φωτογραφικό πανόραμα από το όχημα Curiosity που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Τις εικόνες κατέγραψε η Mastcam του Curiosity στις 11 Αυγούστου, την 4982η ημέρα της αποστολής του οχήματος. Το πανόραμα αποτελείται από έξι μεμονωμένες φωτογραφίες που συνδυάστηκαν και η επεξεργασία τους έγινε χωρίς white balancing, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την «πρωινή» αίσθηση.

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Το όχημα της NASA ανεβαίνει το όρος Σαρπ από το 2014 και πλέον έχει φτάσει σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου- το μεγαλύτερο που έχει φτάσει ποτέ όχημα στον Άρη. Βρίσκεται στο δεύτερο έτος της πέμπτης παράτασης αποστολής του και θα περάσει το επόμενο έτος κινούμενο σε περιοχές όπου υπάρχουν ίχνη από στέγνωμα υδάτων.

📍Gale Crater, Aug. 11, 2026, 8:30 a.m. local Mars time. The Curiosity rover captures the Sun rising on crags known as yardangs, a scene that scientists have long been waiting to see up close. 1/2 https://t.co/NJQH9yNEYR October 6, 2026