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Σε τροχιά γύρω από τον Ερμή εισερχόταν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA) το διαστημόπλοιο BepiColombo το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αποστολής, τέσσερις κινητήρες θα ενεργοποιούνταν για 37 λεπτά προκειμένου το σκάφος να μπει σε ασφάλεια σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, μετά από ένα ταξίδι οκτώ ετών και περίπου 10 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων.

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BepiColombo is about to enter orbit around Mercury! Follow @esaoperations for live updates from Mission Control at ESOC in Germany. — European Space Agency (@esa) November 20, 2026

Ο Ερμής αποτελεί τον τελικό προορισμό της αποστολής, που αποτελεί έργο του ΕΟΔ και της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας, JAXA. Απαρτίζεται στην ουσία από δύο σκάφη, το ΜΡΟ (Mercury Planetary Orbiter) του ΕΟΔ και το MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) της JAXA.

O Ερμής είναι ένας εξαιρετικά «εχθρικός» πλανήτης, καθώς είναι αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 430 βαθμούς Κελσίου και μπορούν να πέσουν στους -180- ενώ βομβαρδίζεται συνέχεια με σκληρή ηλιακή ακτινοβολία. Ως εκ τούτου είναι ένας από τους πλέον ανεξερεύνητους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος.

We’re almost there! On Saturday, 21 November, at 18:24 UTC, 19:24 CET / Sunday 22 November 03:24 JST in Japan, four thrusters will fire for 37 minutes to ensure that our @JAXA_MMO and @ESA_Bepi orbiters are together captured into orbit about Mercury. #bepicolombo — BepiColombo (@BepiColombo) November 20, 2026

To δύσκολο ταξίδι του BepiColombo

Η αποστολή είχε εκτοξευτεί το 2018 από τη Γαλλική Γουϊάνα. Καθ’όλη τη διάρκειά της είχε να αντιμετωπίσει τη βαρυτική έλξη του Ήλιου, οπότε χρειαζόταν να είναι σε όλο το ταξίδι με τα φρένα ενεργοποιημένα και έπρεπε να ακολουθήσει μια πολύπλοκη πορεία ώστε να καταφέρει να μπει σε τροχιά. Κανονικά το ταξίδι θα είχε κρατήσει έναν χρόνο λιγότερο, ωστόσο υπήρξε πρόβλημα στο σύστημα προώθησης, με αποτέλεσμα να παραταθεί για ένα έτος.

Ο τελικός ελιγμός είναι δύσκολος- εάν δεν είναι επιτυχής, θα «χάσει» τον Ερμή.

Μέχρι τώρα μόνο δύο σκάφη έχουν επισκεφθεί τον Ερμή: Το Mariner-10 και το Messenger της NASA, τη δεκαετία του 1970 και το 2011 αντίστοιχα.