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Ασφαλές καταφύγιο για αστροναύτες θα μπορούσε να παρέχει πιθανό γιγαντιαίο σπήλαιο στη Σελήνη, στο οποίο θεωρείται ότι μπορεί να οδηγεί μια αινιγματική τρύπα που έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα του Planetary Science Institute (PSI) επελέγη από τη NASA και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon (PRISM). Ηγείται ο Θαν Πιούτσιχ, υψηλόβαθμο στέλεχος του PSI και θα συμμετέχει και η διαστημική υπηρεσία της Νορβηγίας. Το όνομα του προγράμματος είναι GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation- και παραπέμπει στον γνωστό νάνο ήρωα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», που, αν μη τι άλλο, ήξερε καλά από σπήλαια).

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«Αποτελεί τον τύπο φιλόδοξης πλανητικής επιστημονικής έρευνας για την οποία φτιάχτηκε το PSI» είπε η διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος του PSI, Αμάντα Χέντριξ. «Ο Θαν και η ομάδα του παίρνουν ένα επιστημονικό ερώτημα που μελετούσαμε από τροχιά και έχουν αναπτύξει έναν τρόπο να το διερευνήσουν απευθείας στη Σελήνη» πρόσθεσε.

Οι παρατηρήσεις από τροχιά παρέχουν καλές ενδείξεις πως σπήλαια και σήραγγες λάβας μπορεί να υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης. Οι έρευνες θα εστιάσουν στο αποκαλούμενο MHP (Marius Hill Pit), μια μεγάλη τρύπα σε μία από τις πιο ηφαιστειακά ποικιλόμορφες περιοχές της Σελήνης. Όπως άλλες σεληνιακές τρύπες, το ΜΗΡ μπορεί να αποτελεί «πύλη» σε τέτοιους υπόγειους χώρους, που εκτιμάται ότι μπορεί να σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια αρχαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του GIMLI θα γίνουν έρευνες κάτω από τη σεληνιακή επιφάνεια, χρησιμοποιώντας σεισμικές μεθόδους (όπως είπε ο Πιούτσιχ, είχαν να χρησιμοποιηθούν εδώ και δεκαετίες) σε συνδυασμό με ραντάρ εδάφους, βαρύμετρο και άλλα μέσα. Στόχος δεν είναι μόνο να βρεθεί εάν υπάρχει κάποιο σπήλαιο πέρα από το ΜΗΡ, μα και να διαπιστωθεί το μέγεθός του. Στο εγχείρημα θα συμμετέχει η Honeybee Robotics, εταιρεία της Blue Origin. Ακόμα και αν δεν βρεθεί σπήλαιο ή σήραγγα λάβας, τα αποτελέσματα και τα δεδομένα που θα προκύψουν από την έρευνα θα παρέχουν σημαντικά στοιχεία όσον αφορά στην προέλευση της τρύπας, αλλά και τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους της Σελήνης.