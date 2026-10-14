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Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα έχουν θέσει σε επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές, οδηγώντας στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των πολιτών. Σε περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας αποφασίστηκε η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων, λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας.

Με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

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Το μέτρο αφορά επίσης τις μονάδες προσχολικής αγωγής, τους παιδικούς σταθμούς και τα ειδικά σχολεία σε νησιά όπως η Ρόδος, η Σύμη κ.ά. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναστολή λειτουργίας σε δήμους της Εύβοιας – Πού εφαρμόζεται τηλεκπαίδευση

Σημαντικά προβλήματα και έντονη βροχόπτωση σημειώνονται στην Εύβοια, όπου σε ορισμένες περιοχές οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανότητα βροχόπτωσης που μπορεί να ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά.

Για το λόγο αυτό, κλειστά παραμένουν τα σχολεία στους Δήμους:

Χαλκιδέων

Διρφύων – Μεσσαπίων

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Κύμης – Αλιβερίου

Καρύστου

Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τι ισχύει σε Σποράδες και Σκύρο

Στις Σποράδες, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων, καθώς και συγκεκριμένων δομών προσχολικής αγωγής σε Σκιάθο και Σκόπελο, με την εκπαιδευτική διαδικασία να διεξάγεται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αντίστοιχη απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει ληφθεί και για τη Σκύρο.

Τι γίνεται με τα σχολεία στην Αττική

Για την Αττική, δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένο κλείσιμο σχολείων. Ωστόσο, λόγω της μεταβλητότητας των φαινομένων, οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να παρακολουθούν συνεχώς τις επίσημες ανακοινώσεις των οικείων δήμων και των σχολικών μονάδων για τυχόν έκτακτες αποφάσεις.