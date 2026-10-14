Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν τοπικά τα δέκα μποφόρ στο Αιγαίο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια και πορτοκαλί για πολλές άλλες περιοχές, ενώ η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το Red Code σε οκτώ διοικητικές ενότητες.

Στη Σκιάθο καταγράφηκαν πλημμύρες και ζημιές, ενώ παραμένουν κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές και ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά και το Λαύριο.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες τον περιορισμό των μετακινήσεων και την αποφυγή διέλευσης από ρέματα, παρακολουθώντας διαρκώς τις επίσημες οδηγίες για την ασφάλειά τους.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το αρχικό έκτακτο δελτίο της 12ης Οκτωβρίου σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε άλλες περιοχές. Κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων και οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πρόσκαιρα μπορεί να φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ο κίνδυνος πλημμυρών αυξάνεται όπου μεγάλος όγκος νερού πέφτει σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδίως σε ήδη κορεσμένα εδάφη, ρέματα και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές που έχουν λάβει προειδοποιήσεις.

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Πού ισχύουν κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΥ: Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΥ: Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες της ημέρας. Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες. Στις Σποράδες και στη Μαγνησία έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Στην Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Η «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ αφορά συγκεκριμένη μετεωρολογική επικινδυνότητα. Το «Red Code» της Πολιτικής Προστασίας αφορά την επιχειρησιακή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και δεν σημαίνει ότι όλες οι αντίστοιχες περιοχές έχουν κόκκινη προειδοποίηση βροχής από την ΕΜΥ.

Red Code, 112 και προβλήματα στις μετακινήσεις

Με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κινητοποίηση Red Code έως και την Τετάρτη η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας και η Πελοπόννησος. Πρόκειται για οκτώ διοικητικές ενότητες διαφορετικής βαθμίδας, όχι οκτώ ολόκληρες περιφέρειες.

Προειδοποιητικά μηνύματα 112 έχουν σταλεί για περιορισμό μετακινήσεων, ενώ στη Σκιάθο καταγράφηκαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση της ΕΡΤ, κλειστά παραμένουν σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, Κυκλάδες, Σκύρο και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Για δρόμους, σχολεία και ακτοπλοϊκά δρομολόγια απαιτείται έλεγχος των νεότερων τοπικών αποφάσεων πριν από κάθε μετακίνηση.

Άνεμοι και θάλασσες – Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα, τοπικά, τα 10. Οι ριπές μπορεί να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το πρωί 06.30 εκδόθηκε απαγορευτικό από Πειραιά και Λάυριο. Αναμένονται πολύ δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα, με υψηλό κυματισμό, κίνδυνο για μικρά σκάφη και σημαντικές επιπτώσεις στην ακτοπλοΐα. Δεν θεωρείται ότι κάθε λιμάνι έχει το ίδιο καθεστώς: τα απαγορευτικά και οι αλλαγές δρομολογίων επιβεβαιώνονται από τα λιμεναρχεία και τις εταιρείες.

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Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, κατά τόπους ισχυροί, αλλά το επίκεντρο της επικινδυνότητας παραμένει στο Αιγαίο. Η πολύ ισχυρή ανεμοπίεση μπορεί να προκαλέσει πτώσεις κλαδιών, δέντρων και πρόχειρα στερεωμένων αντικειμένων.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα

ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ: Η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ήταν το πιο κρίσιμο διάστημα για τις καταιγίδες. Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στα επίπεδα των 18–20 βαθμών, με αισθητή ψύχρα λόγω ανέμου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, πιθανότητα τοπικών βροχών και βόρειοι άνεμοι. Η θερμοκρασία εκτιμάται κοντά στους 11–17 βαθμούς, με σταδιακή βελτίωση. Η πορτοκαλί προειδοποίηση στη γειτονική Χαλκιδική αφορά κυρίως τις πρωινές ώρες.

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ΚΡΗΤΗ: Αυξημένη προσοχή στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς με χαλάζι, μπορούν να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα. Οι παράκτιες μετακινήσεις χρειάζονται προσοχή. Το Ηράκλειο και η ανατολική Κρήτη ενδέχεται επίσης να έχουν βροχές, χωρίς να έχουν την ίδια ρητή επισήμανση έντασης με τα δυτικά.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν συγκριτικά υψηλότερες, έως περίπου 23–24 βαθμούς, αλλά η θαλάσσια δραστηριότητα επηρεάζεται από την αστάθεια και τους ανέμους.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη βελτίωση

Η Πέμπτη φέρνει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο μπορεί να εκδηλωθούν πρόσκαιρες πρωινές βροχές, με γρήγορη υποχώρηση. Στην Κρήτη ενδέχεται να συνεχιστούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, κατά τόπους έντονες σύμφωνα με την τακτική πρόγνωση, χωρίς αυτό να συνιστά αυτομάτως παράταση της έκτακτης πορτοκαλί προειδοποίησης.

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Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται μεγάλα διαστήματα βελτιωμένου καιρού. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, 6–7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας γενικά τους 20–23 βαθμούς και τοπικά τους 24.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου – Νέα μεταβολή από τα βόρεια

Η πρόσκαιρη ανάπαυλα δεν φαίνεται να διαρκεί. Από την Παρασκευή προβλέπεται νέα μεταβολή με αύξηση των νεφώσεων αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα κεντρικά και νότια. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως από το απόγευμα. Σε μεγάλα υψόμετρα των βόρειων και κεντρικών ορεινών δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται αρχικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, με τάση βελτίωσης από το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 4–5 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Για τη νέα διαταραχή δεν έχει τεκμηριωθεί, στα στοιχεία που ελέγχθηκαν, νέα επίσημη χρωματική προειδοποίηση ανά περιοχή.

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Σάββατο 17 Οκτωβρίου – Οι βροχές μετακινούνται νοτιότερα

Το Σάββατο η αστάθεια προβλέπεται αρχικά στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα μετατοπιστούν προς τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

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Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν περισσότερα διαστήματα χωρίς βροχή. Οι άνεμοι ανατολικοί–βορειοανατολικοί 4–5, στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου – Η τάση, όχι οριστική προειδοποίηση

Για την Κυριακή η εικόνα είναι λιγότερο ασφαλής προγνωστικά. Τα διαθέσιμα τοπικά μοντέλα συγκλίνουν σε ηπιότερες συνθήκες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με διαστήματα ηλιοφάνειας ή νεφώσεων, αλλά δεν αποκλείουν πρόσκαιρες βροχές στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, ιδιαίτερα σε τμήματα της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Πρόκειται για προγνωστική τάση και όχι για επιβεβαιωμένη χρωματική προειδοποίηση της ΕΜΥ. Η ακριβής κατανομή βροχών, η ένταση των ανέμων και οι θερμοκρασίες της Κυριακής χρειάζονται επανέλεγχο στα νεότερα επίσημα δελτία.

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Οδηγίες αυτοπροστασίας – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία ζητά να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, να ελεγχθούν υδρορροές και φρεάτια και να αποφεύγεται η διέλευση από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την καταιγίδα. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης ή έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, οι πολίτες πρέπει να αναζητούν ασφαλές στεγασμένο καταφύγιο και να αποφεύγουν δέντρα, μεταλλικές κατασκευές και παραλίες.

Οι προειδοποιήσεις και οι τοπικές απαγορεύσεις ενδέχεται να αναθεωρηθούν μέσα στην ημέρα. Για ασφαλή ενημέρωση απαιτείται διαρκής παρακολούθηση της ΕΜΥ, της Πολιτικής Προστασίας, του 112 και των ανακοινώσεων δήμων, περιφερειών, Τροχαίας και λιμεναρχείων.

Πηγές και σύνδεσμοι

Έκτακτο δελτίο και οδηγίες Πολιτικής Προστασίας, 13/10/2026

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Red Code, 13/10/2026

Τακτική πρόγνωση 14–17/10/2026

Τοπικές ενδεικτικές τάσεις 18/10/2026