Κακοκαιρία «Άργος»: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική- Που καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα

Κακοκαιρία Άργος: Συναγερμός στον Φλοίσβο – Αγνοείται ναυτικός που προσπαθούσε να δέσει θαλαμηγούς και έπεσε στη θάλασσα

Κακοκαιρία «Αργος»: Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα σε διάφορες περιοχές της χώρας

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία «Άργος» πλήττει τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες πτώσεις δέντρων σε πολλές περιοχές.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αποστείλει προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε αρκετές περιφερειακές ενότητες.

Στην Αττική καταγράφονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω συσσώρευσης υδάτων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών και εντοπισμού αγνοούμενου ναυτικού στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Παράλληλα, η κίνηση στα ορεινά δίκτυα της βόρειας Ελλάδας απαιτεί τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, με ορισμένους δήμους να ανακοινώνουν το κλείσιμο σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται την Κυριακή (29/11) η κακοκαιρία «Αργος», με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις. Σε αρκετές περιοχές της χώρας καταγράφονται πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ντύθηκαν στα λευκά.

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν την Κυριακή σε Αττική, Εύβοια, Λακωνία, Σκύρο και Κύθηρα, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους που θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία «Άργος» προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. ℹ️ https://t.co/0nAVk3rrIA… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Αγωνία για αγνοούμενο ναυτικό στον Φλοίσβο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ναυτικού στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα περίπου στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ επιχειρούσε να ασφαλίσει με σχοινιά τις θαλαμηγούς που βρίσκονται στη μαρίνα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η απουσία του έγινε αντιληπτή το πρωί

Κακοκαιρία Αργος: Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στην Αττική

Στην Αττική, ισχυρή νεροποντή σημειώνεται από τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να σημειώνονται προβλήματα στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται λόγω συσσώρευσης υδάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ύψος της οδού Κανάρη, στην περιοχή του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης ο Κηφισός παρουσιάζει αυξημένη ροή υδάτων, ενώ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Χαϊδάρι, στον Πειραιά, στον Άλιμο, στη Νίκαια και στον Βύρωνα.

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Στην Κηφισιά δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα.

Στην Εκάλη, πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άτομα από αυτοκίνητο στην οδό Μυρτιάς, η οποία πλημμύρισε από την έντονη βροχόπτωση.

Αυξημένη είναι η ροή των υδάτων στον Κηφισό, ενώ άνοδος της στάθμης καταγράφεται στον Ιλισό.

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Στο Κορωπί κατέρρευσε τμήμα κατοικίας, με τις Αρχές να προχωρούν σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Πρίφτη.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές κυκλοφορίας και σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής.

«Άργος»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου, στην περιοχή του Πικερμίου.

Επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Βοιωτία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού, από τον κόμβο Οινόης-Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Παράλληλα, στην περιοχή Πολυδένδρι του Ωρωπού έχει διακοπεί, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.

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Για τον ίδιο λόγο έχει διακοπεί και η κυκλοφορία στην παραλία του Μαρκόπουλου στο ύψος της οδού Λεμεσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων, σε τρία σημεία της λεωφόρου Ποσειδώνος:

– Στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά.

– Στο ύψος της οδού Κανάρη, στην περιοχή του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

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– Στο ύψος της οδού Γλαύκου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σε όλη τη χώρα, η Πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει 130 κοπές δέντρων, καθώς και επιχειρήσεις άντλησης υδάτων και μεταφοράς πολιτών σε ασφαλή σημεία. Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Από αργά το απόγευμα αναμένεται ενίσχυση των βόρειων ανέμων στην Αττική, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 10 μποφόρ, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει κατατάξει το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής στην υψηλότερη κατηγορία της κλίμακας RPI.

Στα λευκά η Βόρεια Ελλάδα – Διακοπές ρεύματος στη Χαλκιδική

Η κακοκαιρία έχει φέρει συνθήκες βαρυχειμωνιάς σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, πριν ακόμη μπει ημερολογιακά ο χειμώνας.

Στα λευκά έχει ντυθεί ο Χορτιάτης. Χιόνι καλύπτει την πόλη της Κοζάνης, αλλά και ορεινές περιοχές των δήμων Σερβίων, Βοΐου και Εορδαίας. Έντονες χιονοπτώσεις σημειώνονται στη Φλώρινα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα από τη χιονόστρωση.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα τα σχολεία σε Φλώρινα και Αμύνταιο με απόφαση Δημάρχων λόγω της χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Στην Πρέσπα τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με μια ώρα καθυστέρηση. Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και κυρίως το ορεινό γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών η τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα, κλειστά θα είναι τα σχολεία και στον Δήμο Εορδαίας λόγω της κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα, την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε ο Δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακεντάς, λόγω των καιρικών συνθηκών που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Μέχρι στιγμής, η απόφαση αφορά μόνο στον Δήμο Εορδαίας. Αναμένονται τυχόν νεότερες ανακοινώσεις και από τους υπόλοιπους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα



Στην Αττική αναμένονται λίγα χιόνια στα Γεράνεια γύρω στα 950 μέτρα και στα ψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας γύρω στα 1.000 μέτρα. Πιθανή είναι και ασθενής χιονόπτωση στη δυτική Πάρνηθα, πάνω από τα 800 μέτρα.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Με την πτώση της θερμοκρασίας, τα χιόνια αναμένεται να φτάσουν σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Μακεδονία και στη Θράκη, σταδιακά στη Θεσσαλία και πιθανώς στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Στο Νότιο Αιγαίο προβλέπονται άνεμοι 8–9 μποφόρ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξει τα 10 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλεί κατοίκους και επισκέπτες σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, καθώς και την παραμονή σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν. Συνιστά επίσης να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να αποφεύγουν τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές πριν από προγραμματισμένες θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Κακοκαιρία Άργος: Οι κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Σε ισχύ παραμένει το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία – Η εικόνα έως την Τρίτη

Η Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της σταδιακής αποκλιμάκωσης της κακοκαιρίας, όχι όμως και το τέλος των επικίνδυνων φαινομένων.

Καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται ανατολικότερα, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επικεντρωθούν στη νότια νησιωτική χώρα, με την Κρήτη να δέχεται το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων.

Βροχές θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στις Σποράδες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες στο Αιγαίο.

Η βελτίωση του καιρού θα ξεκινήσει τη Δευτέρα από τη δυτική Ελλάδα και την Τρίτη θα επεκταθεί στα βόρεια.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα διατηρηθούν νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Κρήτης.

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