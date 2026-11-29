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Με βίντεο, που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης καταγγέλλει ότι η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμύρισε, για ακόμη μια φορά, με λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτή τη φορά η διαρροή σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να ανοίξει το καπάκι της αποχέτευσης και τα λύματα να καταλήξουν στο οδόστρωμα.

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Όπως επισημαίνει ο κ. Κονδύλης, τα λύματα που κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην Ψυττάλεια καταλήγουν στη λεωφόρο Ποσειδώνος και από εκεί στη θάλασσα.

Ο δήμαρχος Αλίμου εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την επανάληψη του φαινομένου, κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις» που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Αλίμου:

«Για ακόμα μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία»