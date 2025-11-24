Συναγερμός έχει σημάνει στον Άλιμο μετά από σειρά επιθέσεων και περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών, τα οποία αποδίδονται σε έναν άνδρα που κινείται στην περιοχή.

Στις 20 Νοεμβρίου, μία γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση στις 6 το πρωί, ενώ πήγαινε στη δουλειά της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας μελαψός άνδρας, μέτριου αναστήματος, την πλησίασε και προσπάθησε να τη φιλήσει, ενώ την θώπευσε.

Advertisement

Advertisement

«Είχα πάρει το λεωφορείο για να πάω στη δουλειά. Στις 06:25 κατέβηκα και καθώς περπατούσα, αντιλήφθηκα έναν άντρα πίσω μου. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγο αργότερα με πλησίασε, με άρπαξε χωρίς να πει λέξη, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα», δήλωσε ένα από τα θύματα στο MEGA.

«Άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Πήγα κατευθείαν στη δουλειά και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον αναγνωρίσω λόγω της ταραχής. Θυμάμαι μόνο ότι είχε μαύρη τσάντα πλάτης με κάποιο λευκό σχέδιο, μελαμψό – σοκολατί χρώμα δέρματος, μαύρα μαλλιά και θεωρώ πως ήταν αλλοδαπός, περίπου 30 ετών», πρόσθεσε.

Ο άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ κατηγορείται για ακόμη περισσότερα περιστατικά. Σύμφωνα με το Live News, φέρεται να έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον δύο ακόμη γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή.

Στην εκπομπή μίλησε και η αδελφή του θύματος, τονίζοντας ότι η γυναίκα παραμένει σοκαρισμένη.

«Την άγγιξε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα. Εκείνη τον έσπρωξε, φώναξε και έτρεξε προς τη δουλειά της. Της είπαν πως έχει ξανασυμβεί. Ακόμα είναι σε σοκ και φοβάται να βγει έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.