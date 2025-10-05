Στις φλόγες τυλίχτηκαν λίγο πριν τις 8 το πρωί της Κυριακής, τέσσερα αυτοκίνητα, στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν πάρει φωτιά και να καίγονται επί της οδού Κορυτσάς και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οποία εξασφάλισε βιντεοληπτικό υλικό, οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα τρία οχήματα κάηκαν ολοσχερώς ενώ το ένα έχει υποστεί μερικές υλικές ζημιές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.