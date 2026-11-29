Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα την αναστολή δρομολογίων και την επιβολή απαγορευτικού απόπλου από μεγάλα λιμάνια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων αναμένεται να φθάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Advertisement

Advertisement

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Προβλήματα καταγράφονται και σε αρκετές περιφερειακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ειδικότερα, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Ρίου – Αντιρρίου και Αργοστολίου – Ληξουρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ