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Δεμένα είναι και σήμερα το πρωί τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Συγκεκριμένα απαγορευτικό απόπλου ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι με αποτέλεσμα όλα τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφήνα να έχουν αναβληθεί. Από Ραφήνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι.

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Από τον Πειραιά, κανονικά φεύγουν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όμως υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις δρομολογίων γι αυτό οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να δουν πού, πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο για τον προορισμό τους.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται σήμερα μετά το μεσημέρι με την εικόνα των ανέμων να είναι καλύτερη από αύριο Κυριακή.