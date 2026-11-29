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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 20 ατόμων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου στην Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews, οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στην περιοχή με τα Ι.Χ. οχήματά τους και διανυκτέρευσαν στο καταφύγιο, όπου τους βρήκε η κακοκαιρία Αργος.

Ωστόσο, η έντονη χιονόπτωση που σημειωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα το χιόνι να ξεπεράσει τους 40 πόντους, δυσχεραίνοντας την επιστροφή τους. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Βοΐου, Βασίλης Ώττας, μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τον δρόμο, μειώνοντας το ύψος του χιονιού περίπου στους 10 πόντους. Ωστόσο, το οδόστρωμα παραμένει παγωμένο, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση.

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Οχήματα της Πυροσβεστικής έφτασαν μέχρι την κόκκινη μπάρα, χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν, ενώ στο σημείο έχει σταλεί και γκρέιντερ του Δήμου, προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια διάνοιξης του δρόμου.

Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πέρα από τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση, ο παγετός έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνα ολισθηρό οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επιχείρηση.

Οι εκδρομείς επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.