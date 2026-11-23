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Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται στις 23 Νοεμβρίου 2026 από μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας. Ήταν Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 1976, όταν ένα ελικοφόρο αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τύπου NAMC YS-11, συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στα Σέρβια Κοζάνης, παρασύροντας στον θάνατο και τους 50 επιβαίνοντες.

Σαράντα έξι επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Κανένας επιζών.

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Η είδηση συγκλόνισε την Ελλάδα. Η Ολυμπιακή, η αεροπορική εταιρεία που είχε συνδεθεί με την εποχή του Αριστοτέλη Ωνάση και αποτελούσε σύμβολο των ελληνικών αερομεταφορών, βρισκόταν και πάλι αντιμέτωπη με μία πολύνεκρη καταστροφή.

Η μοιραία πτήση 830 και η ομίχλη

Το αεροσκάφος, με όνομα «Νήσος Μήλος» και αριθμό νηολογίου SX-BBR, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 8:35 το πρωί.

Εκτελούσε την τακτική πτήση ΟΑ830, με προγραμματισμένη διαδρομή Αθήνα – Λάρισα – Κοζάνη.

Κυβερνήτης ήταν ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς και συγκυβερνήτης ο Νικόλαος Τάρναρης. Στο πλήρωμα συμμετείχαν επίσης οι αεροσυνοδοί Σταματίνα Σπαθοπούλου και Γεωργία Τσουκαντά.

Οι καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλία ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεψε την προσγείωση στη Λάρισα και το αεροσκάφος συνέχισε προς την Κοζάνη.

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Εκεί όμως οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στο Bureau of Aircraft Accidents Archives, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε ορεινή πλαγιά κατά τη διαδικασία καθόδου, ενώ η ορατότητα στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Η ώρα της τραγωδίας τοποθετείται περίπου στις 9:45 το πρωί.

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Τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή

Το αεροδρόμιο της Κοζάνης δεν διέθετε τότε τα σύγχρονα ραδιοβοηθήματα που θα επέτρεπαν ασφαλέστερη προσέγγιση υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Το πλήρωμα επιχειρούσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο σε μια περιοχή με δύσκολο ορεινό ανάγλυφο.

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Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο χωριό Μεταξάς, στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου.

Οι πρώτοι κάτοικοι που έφτασαν στον τόπο της συντριβής βρέθηκαν μπροστά σε μια εικόνα καταστροφής.

Τα συντρίμμια είχαν διασκορπιστεί στην πλαγιά. Οι προσπάθειες αναζήτησης επιζώντων αποδείχθηκαν μάταιες.

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Στις μαρτυρίες της εποχής αποτυπώνεται η αγωνία των κατοίκων που έσπευσαν στο βουνό μέσα στο κρύο και την ομίχλη.

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Το ερώτημα των ευθυνών και οι ελλείψεις ασφαλείας

Το δυστύχημα προκάλεσε σοβαρή συζήτηση για τις συνθήκες λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων.

Οι εκπρόσωποι των χειριστών έθεσαν το ζήτημα της απουσίας κατάλληλων ραδιοβοηθημάτων στην Κοζάνη, υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξή τους θα επέτρεπε διαφορετική και ασφαλέστερη διαδικασία προσέγγισης.

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Στα διαθέσιμα στοιχεία διερεύνησης επισημαίνεται η πρόωρη κάθοδος του αεροσκάφους, που οδήγησε σε πρόσκρουση στο έδαφος ενώ το αεροπλάνο εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στον ανθρώπινο παράγοντα.

Αφορούσε επίσης τον ανεπαρκή εξοπλισμό του αεροδρομίου, τον σχεδιασμό της πτήσης και την ποιότητα των μετεωρολογικών πληροφοριών.

Οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς

Η τραγωδία δεν ήταν απλώς ένας αριθμός στον κατάλογο των αεροπορικών δυστυχημάτων.

Οι 46 επιβάτες είχαν διαφορετικούς προορισμούς και διαφορετικές προσωπικές ιστορίες.

Άνθρωποι που επέστρεφαν στις οικογένειές τους, εργαζόμενοι που ταξίδευαν για επαγγελματικούς λόγους, νέοι άνθρωποι που σχεδίαζαν την επόμενη ημέρα της ζωής τους.

Οι εφημερίδες της 24ης Νοεμβρίου 1976 κατέγραψαν συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός που είχε μόλις απολυθεί από τον στρατό και επέστρεφε μαζί με τη μητέρα του στον τόπο καταγωγής του.

Μια επιστροφή που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η τραγωδία και η προσωπική δημοσιογραφική μνήμη

Για εμένα, το δυστύχημα της Κοζάνης δεν αποτελεί απλώς μία ιστορική επέτειο.

Ήταν ένα από τα μεγάλα γεγονότα που κάλυψα ως δημοσιογράφος την εποχή που βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στην προσπάθεια δημιουργίας της ΕΡΤ3.

Εκείνο το πρωινό είχα συνάντηση στο γραφείο του υπουργού Βορείου Ελλάδος Νίκου Μάρτη. Κάποια στιγμή μπήκε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου ο συνάδελφος Μένιος Μπιτσιάδης. Εμφανώς ταραγμένος μας είπε: «Χάθηκε το σήμα του αεροπλάνου της ολυμπιακής από Αθήνα για Κοζάνη. Ο Πύργος Ελέγχου δεν έχει επαφή μαζί του»

Εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός στο υπουργικό γραφείο και ταυτόχρονα συναγερμός και στην ΕΡΤ3.

Η δημοσιογραφία εκείνων των χρόνων δεν διέθετε τη σημερινή τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακές μεταδόσεις και δυνατότητα άμεσης αποστολής εικόνας από οποιοδήποτε σημείο.

Η ενημέρωση στηριζόταν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, στις μαρτυρίες, στις ανταποκρίσεις και στη συνεχή προσπάθεια διασταύρωσης των πληροφοριών.

Και όταν η είδηση αφορούσε πενήντα ανθρώπους που είχαν χάσει τη ζωή τους, η ευθύνη της ενημέρωσης αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος.

Κινητοποιήθηκε άμεσα ο ανταποκριτής της ΕΡΤ3 Νίκος Κωσταρέλλας, που ήταν και ιδρυτής-εκδότης της εφημερίδας «Χρόνος» Κοζάνης. Ανέβηκε στο βουνό στον τόπο της τραγωδίας.

Από τη Θεσσαλονίκη έφυγε ο Δημήτρης Χατζηπαρασκευάς με το βίντεο συνεργείο. Πήγε στο νοσοκομείο για τυχόν επιζώντες και για να μιλήσει με γιατρούς συγγενείς και λοιπά.

Δυσάρεστο ρεπορτάζ αναμφισβήτητα αλλά το μεγαλώσαμε με εικόνα πάρα πολύ γρήγορα παρόλο που το βίντεο έπρεπε να κάνει τη διαδρομή Κοζάνη Θεσσαλονίκη στις δυόμισι ώρες.

Πενήντα χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει

Η συντριβή του «Νήσος Μήλος» αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση ότι η αεροπορική ασφάλεια δεν είναι ποτέ δεδομένη.

Η τεχνολογία εξελίχθηκε, τα συστήματα πλοήγησης βελτιώθηκαν και οι διαδικασίες ελέγχου έγιναν αυστηρότερες.

Όμως κάθε αεροπορική τραγωδία αφήνει πίσω της ένα δίδαγμα που δεν πρέπει να ξεχνιέται: η ασφάλεια των πτήσεων απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, σωστό σχεδιασμό, επαρκή εξοπλισμό και σεβασμό στους κανόνες.

Πενήντα χρόνια μετά, η 23η Νοεμβρίου 1976 παραμένει ημέρα μνήμης για τους 50 ανθρώπους που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Και για όσους ζήσαμε εκείνη την εποχή μέσα από τη δημοσιογραφία, είναι μία ακόμη υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε μεγάλη είδηση υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που δεν πρέπει να μετατρέπονται απλώς σε αριθμούς.