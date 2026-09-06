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Το τραγικό δυστύχημα συνέβη το Σάββατο στη διάρκεια της διοργάνωσης Athens Flying Week 2026.

Θύματα της πτώσης είναι ο σαράντα ετών επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο τριανταεπτά ετών σμηναγός Δημήτρης Πέτρου.

Ο συγγενής του αδικοχαμένου σμηναγού περιέγραψε τη διαχρονική αγάπη του πιλότου για την πτήση και την αφοσίωσή του στο λειτούργημά του.

Η οικογένεια του εκλιπόντος εκφράζει τον βαθύ πόνο της για την απώλεια και αμφισβητεί την καταλληλότητα των παλαιών πτητικών μέσων.

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Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει η τραγωδία με το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη το Σάββατο κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου.

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, ο θείος του 37χρονου πιλότου μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τον ανιψιό του και την οικογένειά του, περιγράφοντας με συγκλονιστικά λόγια τη ζωή και το όνειρό του να γίνει πιλότος.

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«Ήταν πολύ καλό παιδί. Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Από μικρό παιδί. Έκοβε φωτογραφίες πέντε χρονών τα αεροπλάνα και τα κάρφωνε στις πόρτες. Χρυσό παιδί. Παντρεύτηκε και θα κάναμε την βάφτιση. Έχει ένα κοριτσάκι 5 μηνών. Θα κάναμε τη βάφτιση στις 12 Σεπτεμβρίου στη Πρέβεζα. **Τελείωσε αυτό ήταν», είπε αρχικά μη μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επαγγελματική πορεία του 37χρονου και στην αγάπη του για την πτήση.

«Είχε πάρει σπίτι στη Πάτρα για να είναι κοντά στην Ανδραβίδα. Τώρα τελευταία είχε γίνει εκπαιδευτής σε πέντε αεροπλάνα. Έπρεπε να τα έχουν καταργήσει από την πρώτη στιγμή. 50-60 χρόνια αεροπλάνα. Τι να λέμε τώρα; Το έλεγε ότι είναι παλιά τα αεροπλάνα. Του έλεγα: σήκω φύγε και μου έλεγε πως δεν μπορεί. Έλεγε ότι τα συντηρούν. Περνούσε πάνω από το σπίτι μου συνέχεια. Τους καμάρωνε όλο το χωριό».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στην οικογένεια του άτυχου πιλότου, που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

«Η οικογένεια του δεν μπορεί να το πιστέψει, είναι τρελαμένοι οι γονείς του. Δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι δεν θα δουν ξανά το παιδί τους. Ήταν πολύ καλός μαθητής. Πάντα το όνειρό του ήταν να γίνει πιλότος. Δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών. Ήθελε να πετά. Προτιμούσε να πετά, να προστατεύει την πατρίδα από ψηλά, παρά να είναι με ένα κατσαβίδι», πρόσθεσε ο θείος του.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε εάν ο 37χρονος φοβόταν, απάντησε:

«*Ήταν 13 χρόνια με το ίδιο αεροπλάνο. Φοβόταν κάθε μέρα. Οι γονείς του κάθε μέρα πριν ξεκινήσει τρέμανε. Να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Να τα αποσύρουν αύριο το πρωί».