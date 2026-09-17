Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (17/9/2026) στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, γιατί 15χρονη μαθήτρια κατέληξε νεκρή, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.
Στο σχολείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σε κρίσιμη κατάσταση.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό έκαναν ό,τι μπορούν για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά, δυστυχώς, η 16χρονη κατέληξε.