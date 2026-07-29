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Η προσέλευση των πολιτών οφείλεται στον περιορισμό της χρήσης των παλαιών ταυτοτήτων ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου και ως ταξιδιωτικό έγγραφο στο εξωτερικό.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή της νέας αστυνομικής ταυτότητας, η οποία διαθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα αποσυρθούν οριστικά τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ έως τότε παραμένουν σε ισχύ ως έγγραφα ταυτοποίησης για εγχώρια χρήση.

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Δεκάδες πολίτες συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, περιμένοντας για ώρες προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές που αφορούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Κρατώντας ομπρέλες για να προστατευθούν από τον ήλιο, πολλοί παραμένουν στην ουρά από τα ξημερώματα, επιδιώκοντας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως.

Από το νέο καθεστώς, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ θα πάψουν να χρησιμοποιούνται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις σε χώρες όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα.

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Για τον λόγο αυτό, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να αποκτήσουν διαβατήριο πριν αντικαταστήσουν την ταυτότητά τους με τη νέα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τόσο τα νέα διαβατήρια όσο και οι νέες αστυνομικές ταυτότητες διαθέτουν τα ίδια σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Στην Κοζάνη, όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύει το kozanimedia.gr, καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες με άτομα να έχουν σχηματίσει ουρές για να προλάβουν την 2η Αυγούστου και να εκδώσουν διαβατήριο χωρίς αντικατάσταση ταυτότητας.

«Είναι απίστευτο… Περίπου 30 άτομα ξενύχτησαν όλο το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να είναι στη σειρά νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο έκδοσης διαβατηρίων», δήλωσε αστυνομικός στο τοπικό μέσο ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκονταν έξω από το αστυνομικό μέγαρο περί τα 15 άτομα.

Τι αλλάζει για τις μπλε ταυτότητες και τα διαβατήρια

Οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες, που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα από το 1961, θα αποσυρθούν οριστικά τον Σεπτέμβριο του 2027. Μέχρι τότε θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έγγραφα ταυτοποίησης, δίνοντας στους πολίτες το χρονικό περιθώριο να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ψηφιακής ταυτότητας. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για καμία διοικητική ή άλλη χρήση.

Παράλληλα, από τις 3 Αυγούστου όσοι δεν έχουν αποκτήσει τη νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνο εφόσον διαθέτουν ήδη έγκυρο διαβατήριο.

Επιπλέον, από την ερχόμενη Δευτέρα η έκδοση νέου διαβατηρίου θα προϋποθέτει την κατοχή της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Μέχρι τότε, όσοι διαθέτουν παλαιού τύπου ταυτότητα στην οποία τα στοιχεία αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες μπορούν ακόμη να υποβάλουν αίτηση για διαβατήριο. Αντίθετα, οι πολύ παλιές ταυτότητες που δεν φέρουν λατινική γραφή δεν γίνονται δεκτές για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

(Με πληροφορίες από kozanimedia.gr)