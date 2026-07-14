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Με υπουργική απόφαση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 η δυνατότητα χρήσης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Ωστόσο, η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται πλήρη ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων, καθώς η χρήση τους θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εξ αποστάσεως και όχι ως γενικό αποδεικτικό ταυτότητας ή ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σε ποια περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παλιές ταυτότητες

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία μόνο για ηλεκτρονικές διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης και ταυτοποίησης.

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Στο πεδίο εφαρμογής της παράτασης περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς σημαντικός αριθμός πολιτών δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών δελτίων.

Πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές ταυτότητες

Η πλήρης αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων στις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κατοχή της νέας αστυνομικής ταυτότητας.