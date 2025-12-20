Τέλος τα ταξίδια στο εξωτερικό από τον Αύγουστο του 2026 για όσους δεν έχουν αλλάξει την ταυτότητά τους, καθώς λήγει τότε η προθεσμία. Αυτό έχει οδηγήσει χιλιάδες Ελληνες να αναζητούν ραντεβού στα ασστυνομικά τμήματα τα οποία δέχονται τεραστια πίεση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα στην Αττική, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Ο Αντιπρόεδρος του ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε ότι τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή φτάνουν έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2026 η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για ταξίδια στην ΕΕ για λόγους ασφαλείας, ωστόσο στο εσωτερικό θα μπορεί να χρησιμοποιείται όπως και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι μέσω της πλατφόρμας του gov.gr εμφανίζονται διαθέσιμα ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία ραντεβού για μεταγενέστερους μήνες δεν συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρξει διαθεσιμότητα.

Όπως τονίστηκε, κάθε βράδυ μετά τις 9:00 ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που ταξιδεύουν εκτός αστικών κέντρων να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας. Το μήνυμα των αρμόδιων αρχών παραμένει σαφές: να μην αφεθεί η διαδικασία για την τελευταία στιγμή.