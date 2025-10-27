Μετά τον τραγικό θάνατο της 16χρονης από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τα δεκάδες άλλα ανήλικα που μεταφέρονται κατά καιρούς στα νοσοκομεία, το μεγάλο ερώτημα είναι το πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας, ένας ανήλικος να βρει πλαστή ταυτότητά για να μπορεί να αγοράσει αλκοόλ και τσιγάρα. Κι όμως η απάντηση είναι ότι «όλα γίνονται γρήγορα και εύκολα μέσω διαδικτύου».

Ρεπορτάζ του Alpha, έδειξε ότι μια αυθεντική ταυτότητα και μια πλαστή δείχνουν ίδιες και δύσκολα καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά, όταν μάλιστα όλα κρίνονται έξω από την πόρτα ενός μπαρ. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι πλαστές ταυτότητες περνάνε και στο my Wallet, μια κρατική ψηφιακή υπηρεσία που δεν μπορεί να εντοπίσει τα πλαστά έγραφα, προκαλώντας σοβαρά ερωτηματικά.

Ετσι, οι ενήλικοι κυκλοφορούν με ταυτότητες που τους δείχνουν πάνω από τα 18 με τον κίνδυνο εκτός από το να κατηγορηθούν για πλαστογραφεία (εάν ανακαλυφθούν) να χάσουν την ζωή τους από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ πριν καν φτάσουν στην ηλικία που αναγράφεταοι στην παλστή τους ταυτότητα.