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Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών, στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης. Ο άνδρας ήταν άστεγος και βρισκόταν στον χώρο των ΚΤΕΛ. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζομένους και ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Ο 66χρονος τους τελευταίους περίπου έξι μήνες συνήθιζε να περνά τις νύχτες στον εξωτερικό χώρο του κυλικείου των ΚΤΕΛ, κοιμώμενος στις καρέκλες με μια κουβέρτα.

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Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια ώρα, διερευνάται εάν η περίπτωσή του είχε απασχολήσει κοινωνικές δομές του Δήμου Κοζάνης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.