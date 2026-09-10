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Ο Μητροπολίτης φέρεται να επέκρινε τον 11χρονο μαθητή για το μήκος των μαλλιών του, παρομοιάζοντάς τον με κορίτσι.

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης προέβη σε παρατηρήσεις προς δεύτερο παιδί σχετικά με την παλαιότητα των υποδημάτων που φορούσε κατά την παρουσία του στην εκκλησία.

Οι οικογένειες των μαθητών εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών από τον ιερωμένο.

Η μητέρα του 11χρονου τόνισε ότι ο γιος της συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή και αισθάνθηκε δυσάρεστα από τη στάση του Μητροπολίτη.

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Συγγενείς δύο μαθητών δημοτικού καταγγέλλουν τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου, υποστηρίζοντας ότι απευθύνθηκε με προσβλητικό τρόπο στα παιδιά μέσα σε εκκλησία την Τρίτη, σχολιάζοντας την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θείου ενός από τα παιδιά, ο Μητροπολίτης σχολίασε τα μακριά μαλλιά του 11χρονου, ενώ έκανε παρατήρηση και σε δεύτερο παιδί για τα παπούτσια που φορούσε.

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«Στο ένα παιδί, είπε ότι είναι σαν κορίτσι επειδή έχει μακριά μαλλιά και δεν θέλει ποτέ να τον ξανά δει έτσι» ενώ για το δεύτερο παιδί γράφει ότι «το μάλωσε επειδή φορούσε παλιά παπούτσια. Ναι, παλιά παπούτσια».

Ο θείος του παιδιού εκφράζει, παράλληλα, την έντονη αντίδρασή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκαν τα δύο παιδιά μέσα στον ναό.

«Επανήλθε ο μητροπολίτης Κοζάνης, αυτή την φορά απέναντι σε δύο παιδιά δημοτικού που με την δική τους αθωότητα πήγαν στην εκκλησία, όχι ενός Θεού όμως, αλλά σε μια εκκλησία δικιά του, μια εκκλησία που κρίνει.

Στο ένα παιδί, είπε ότι είναι σαν κορίτσι επειδή έχει μακριά μαλλιά και δεν θέλει ποτέ να τον ξανά δει έτσι. Είναι ο δικός μου ο ανιψιός, ένα παιδί με πραγματικά χαρίσματα. Το δεύτερο παιδί το μάλωσε επειδή φορούσε παλιά παπούτσια. Ναι, παλιά παπούτσια.

Συνεχίζω να πιστεύω πως αν κατέβαινε ο ίδιος ο Θεός στην γη, αυτά τα παιδιά θα αγκάλιαζε μονάχα. Εγώ γνώρισα έναν Χριστο που γεννήθηκε σε μια σπηλιά και μια Παναγία δίχως χρυσοκέντητα φλουριά αλλά ως μια μάνα όλων των ανθρώπων.»

Η καταγγελία της μητέρας του 11χρονου

Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό περιγράφει και η μητέρα του 11χρονου από τα Πετρανά, μέσω επιστολής που δημοσιεύτηκε στο kozanimedia.gr.

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Η μητέρα αναφέρει ότι ο γιος της έχει ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, συμμετέχει στις ακολουθίες και ψάλλει, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο αισθάνεται χαρά και ασφάλεια.

«Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα σε Ιερό Ναό και αφορά τη συμπεριφορά Μητροπολίτη απέναντι σε δύο παιδιά. Ο 11χρονος γιος μου αγαπά ιδιαίτερα την Εκκλησία. Πηγαίνει με χαρά, γνωρίζει τις ακολουθίες, ψάλλει και συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή.

Η Εκκλησία είναι ένας χώρος στον οποίο αισθάνεται όμορφα και στον οποίο έχει μεγάλη αγάπη. Σήμερα, όταν ο Μητροπολίτης τον είδε, από την αρχή αρνήθηκε να του δώσει την ευχή, επειδή έχει μακριά μαλλιά και τα φοράει σε κοτσίδα. Του είπε ότι είναι «σαν κορίτσι» και στη συνέχεια του είπε χαρακτηριστικά: «Την άλλη φορά να μην σε ξαναδώ έτσι».

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Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 11 ετών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος της Εκκλησίας θα επέλεγε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε ένα παιδί που βρίσκεται μέσα στον Ναό και αγαπά την Εκκλησία. Και δυστυχώς, δεν ήταν το μόνο περιστατικό.»