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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μια 20χρονη, η οποία διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε από το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έγινε γνωστό την περασμένη Τρίτη (27/10) με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

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Πιο συγκεκριμένα, οι υγειονομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση περιστατικού βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Η 20χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την Κοζάνη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τη μεταφορά της να πραγματοποιείται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες ασφαλείας.

Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για την υγεία της, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν την προσπάθειά της να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περιπέτεια.

Πηγή: kozanimedia